Mindaugas Sinkevičius: nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kaminų

„Kultūros ministro paieškas vykdo premjerė, (...) tai kol kas, mano žiniomis, nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kaminų, paieškos tęsiamos“, – žurnalistams pirmadienį sakė socialdemokratų vedlys.
„Gerų žmonių paieškos užtrunka kartais, kad nesigautų taip, kaip buvo praeityje, geriau nesuklysti ir atsakingai paieškoti“, – pridūrė jis.
Socialdemokratams prieš kelias savaites nusprendus perimti iš „aušriečių“ atsakomybę už Kultūros ministeriją, premjerė Inga Ruginienė sakė, kad geriausia kandidatė užimti ministrės postą – socialdemokratė Vaida Aleknavičienė.
Apie ją teigiamai atsiliepė ir M. Sinkevičius, kuris pirmadienį pakartojo, kad kolegė yra „puikus žmogus“.
„Klausimas premjerei labiau, gal yra ir dar geresnių žmonių, daugiau gerų žmonių, ne tik Vaida Aleknavičienė“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.
„Rasime kultūros ministrą ir jis bus bendras šitos dvidešimtosios Vyriausybės kabineto narys“, – teigė M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako nemanantis, jog socialdemokratų sprendimas savo atsakomybėm perimti Kultūros ministeriją pažeidžia koalicijos sutartį, tačiau siūlo partneriams ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus.
M. Sinkevičius tikino nesiimsiantis komentuoti koalicijos partnerių lyderio darbų, juokavo, kad galbūt „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga „Briusely irgi ieško kandidatų“.
„Gal jis ir ieško, aš nežinau, ko ieško. Aš kitos partijos lyderio darbų ir paieškų nekomentuosiu. Aš žinau, kad premjerė ieško“, – sakė politikas.
„Partija pasakė, kad mes norim nominuot savo atsakomybėn tą ministrą, tai mes rasim. Bus gražu, kad mūsų rastam ministrui pritaria koalicijos partneriai. Šaunu“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius neatsakė ar politinėje ministerijos vadovo komandoje viceministrų turės ir koalicijos partneriai.
„Aš nežinau, reikia pirma rast ministrą ar ministrę, tada jau spręsim“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs maždaug savaitę.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Reaguodama į tai Lietuvos socialdemokratų partija nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, o ieškoti kultūros ministro ėmėsi pati I. Ruginienė.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
Prezidentas ragina socialdemokratus nedelsti
Socialdemokratams neskubant pateikti naujo kultūros ministro, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nedelsti ir baigti formuoti Vyriausybę.
„Laukiu kandidato, tikiuosi, kad kandidatas nekels abejonių arba nekels kontroversijų ir raginu Socialdemokratų partiją padaryti tai kaip galima greičiau, kad turėtume visiškai suformuotą Vyriausybę, kad turėtume darbingą Vyriausybę ir ministrus, kurie yra pajėgūs užtikrinti darbų tęstinumą ateityje“, – pirmadienį Kalvarijos savivaldybėje žurnalistams sakė jis.
