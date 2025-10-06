Dėl permainų Kultūros ministerijoje užtrukęs LNDT vadovo konkursas rengiamas pirmadienį

Kaip BNS nurodė Kultūros ministerija, konkursas įvyks popiet, anksčiau skelbta, jog pretendentų dokumentai buvo priimami iki rugpjūčio 14-osios.
„Atidėjome, nes nesinorėjo paskutinę dieną daryti. Vienaip ar kitaip gali būti ginčų. Pirmininkė (atrankos – BNS) komisijos, viceministrė (Edita Klaunauskaitė – BNS) turėjo būt, tai jai paskutinę darbo dieną (priminti sprendimą – BNS), čia daug skandalų galėjo būt po to“, – sakė buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Pati E. Klaunauskaitė teigė, kad konkurso data nukelta, nes dėl užtrukusio Vyriausybės formavimo slinkosi ministerijos vadovybės atleidimo data.
„Gaila, kad taip išėjo. Buvo viena data, kada naujoji Vyriausybė turėjo prisiekti (...), kita data buvo. Tas kilnojimas lėmė, kad LNDT gyvena nežinioje ir baimėje, nes žinome, kas dabar vadovauja pačiai Kultūros ministerijai“, – BNS sakė buvusi viceministrė.
Rugsėjo pabaigoje prisiekus dvidešimtajai Vyriausybei, Kultūros ministerija atiteko „Nemuno aušrai“, tad vadovo kėdėje Š. Birutį pakeitė Ignotas Adomavičius.
Būtent Kultūros ministerijos perdavimas „aušriečiams“ sulaukė kultūros bendruomenės kritikos, iššaukė protestus bei įspėjamąjį streiką, o I. Adomavičius iš pareigų pasitraukė jose pradirbęs savaitę.
Tiek Š. Birutis, tiek E. Klaunauskaitė tikino, kad konkurse vadovauti LNDT yra stiprių kandidatų.
„Gali kilti nepasitenkinimas bet kuriuo atveju, kas be laimėtų. Tai, kad nebūtų interpretacijų, jog mes skubėjome kažką kažkur pastatyti, nukeltas tas konkursas“, – kalbėjo E. Klaunauskaitė.
LNDT vadovauja Martynas Budraitis, jis pareigas eina nuo 2010 metų. Teatro vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.
Toliau ieškos ir vadovo Klaipėdos dramos teatrui
Tuo metu rugpjūtį pradėto ieškoti naujo Klaipėdos dramos teatro vadovo po įvykusio konkurso rasti nepavyko, todėl bus skelbiamas naujas konkursas.
„Konkursas vyko rugsėjo 16 dieną, tačiau vadovas nebuvo išrinktas, nes nė vienas iš keturių pretendentų nesurinko būtino pereinamojo balo“, – nurodė Kultūros ministerija.
Atrankos komisijai vadovavusi E. Klaunauskaitė teigė, kad kandidatai buvo perspektyvūs, tačiau jiems pritrūko vadovavimo bei darbo panašiame sektoriuje patirties
„Kai kurie ten buvo turintys (patirties – BNS) nevyriausybinėse organizacijose, mažesnėse organizacijose, mažesnės apimties, o į Klaipėdos dramos teatrą mes žiūrime kaip į strategiškai labai svarbų kultūros centrą Vakarų Lietuvoje“, – sakė ji.
„Ko trūko visiems labiausiai, tai trūko ryškios krypties susidėliojimo. Buvo daug gerų idėjų, bet tokie taktiniai veiksmai be strategijos“, – akcentavo buvusi viceministrė.
Anot jos, kandidatų, be kita ko, paprašyta atsižvelgti į tai, kad Klaipėdoje dalis auditorijos yra rusakalbiai, juos teatras turi pritraukti ir edukuoti.
Klaipėdos dramos teatrui nuo 2015-ųjų vadovauja Tomas Juočys, jis šiame teatre yra dirbęs ir vadovo pavaduotoju bei kultūros projektų vadovu.
Kaip ir LNDT, Klaipėdos dramos teatro vadovo kadencija trunka penkerius metus.
