Dingo garsiausias pasaulio bananas: jo vertė siekia 6 mln. eurų

Muziejaus duomenimis, instaliacijos dingimą savaitgalį pastebėjo parodą apžiūrėjęs apsaugos darbuotojas. Kūrinys buvo greitai atkurtas – pagal autoriaus instrukcijas prie sienos pritvirtintas naujas bananas.
Šis konceptualaus meno kūrinys sudarytas iš tikro banano, priklijuoto prie sienos tam tikru kampu. Kadangi vaisius greitai genda, jis reguliariai keičiamas. Pats kūrinys egzistuoja kaip idėja ir instrukcijų rinkinys, o ne kaip nuolatinis fizinis objektas.
Muziejus primena, kad ši instaliacija ne kartą buvo tapusi įvairių incidentų objektu. Anksčiau lankytojai ne kartą suvalgė ekspozicijoje kabėjusį bananą, todėl jį tekdavo pakeisti nauju.
Pirmasis didelio atgarsio sulaukęs incidentas įvyko 2019 metais per meno mugę „Art Basel Miami Beach“, kai menininkas Davidas Datuna nuėmė bananą nuo sienos ir jį suvalgė, pavadindamas tai performansu. Vėliau panašūs incidentai pasikartojo ir kitose šalyse.
2024 metais instaliacija sulaukė dar didesnio dėmesio. Kriptovaliutų verslininkas Justinas Sunas už beveik 6 mln. eurų įsigijo šį meno kūrinį ir vėliau suvalgė bananą, teigdamas, kad tai buvo projekto dalis.
Kuratoriai pabrėžia, kad pagrindinė kūrinio idėja – skatinti diskusijas apie meno vertę ir jo materialią formą. Todėl net ir banano dingimas nelaikomas kūrinio sunaikinimu – jis tiesiog atkuriamas pagal autoriaus instrukcijas.
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