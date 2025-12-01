Itin retas Šventraštis atvertas visuomenei

Biblija paprastai saugoma seife Modenos bibliotekoje ir retai rodoma viešai.
Ji buvo pervežta į Romą su ypatinga apsauga, o jos atvežimas į Senatą buvo transliuojamas per televiziją, kai darbuotojai iš nepažymėto furgono iškėlė dvi dideles raudonas dėžes ir išėmė tomus.
Biblija, užsakyta kunigaikščio Borso d’Este, buvo sukurta 1455–1461 m. kaligrafijos meistro Pietro Paolo Marone ir iliustratorių Taddeo Crivelli bei Franco dei Russi.
Italijos kultūros ministerija ją laiko vienu aukščiausių miniatiūrinio meno kūrinių, „sujungiančiu šventą vertę, istorinę reikšmę, brangias medžiagas ir rafinuotą estetiką“.
Eksponavimo Romoje metu ji yra laikoma už drėgmę kontroliuojančio stiklo, tačiau lankytojai gali ją „skaityti“ skaitmeniniu būdu per jutiklinius ekranus, kuriuose rodomi itin aukštos raiškos vaizdai.
Arkivyskupas Rino Fisichella pristatymo metu išreiškė viltį, kad lankytojai, pamatę „Borso d’Este“ versijos grožį, grįžę namo bus įkvėpti perskaityti savo Biblijas.
Biblija buvo saugoma d’Este šeimoje, kol paskutinis kunigaikštis, Austrijos d’Este Francesco V, ją pasiėmė su savimi, kai 1859 m. pabėgo į Vieną, kaip teigiama Biblijos istorijoje, pateiktoje Italijos Senato interneto svetainėje.
Biblija liko Habsburgų nuosavybe net po to, kai Austrijos–Vengrijos imperija iširo po Pirmojo pasaulinio karo.
1922 m., po Karolio I mirties, jo našlė Zita iš Burbonų-Parma dinastijos nusprendė ją parduoti Paryžiaus antikvarui.
Geriausių Italijos enciklopedijų leidėjas, verslininkas ir meno mecenatas Giovanni Treccani, sužinojęs apie pardavimą, 1923 m. nuvyko į Paryžių ją nusipirkti, sumokėdamas 3,3 mln. Prancūzijos frankų.
Vėliau šią išskirtinę Bibliją jis padovanojo Italijos valstybei.
