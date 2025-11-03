Romoje įgriuvo viduramžių bokštas: sužeistas darbininkas

Nelaimė įvyko atliekant statinio renovacijos darbus.
Šimtai turistų stebėjo, kaip ugniagesiai, pasitelkę mobiliąsias kopėčias, į viršutinį „Torre dei Conti“ aukštą užkėlė neštuvus. Trys darbininkai buvo išgelbėti, o vienas liko įstrigęs statinio viduje, pranešė laikraštis „Corriere della Sera“.
Vienas iš darbuotojų buvo kritinės būklės nuvežtas į ligoninę, naujienų agentūrai AFP sakė ugniagesių atstovas.
Dalis „Torre dei Conti“ bokšto ir fasado įgriuvo šiek tiek po 11 val. 30 min. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku. Nuolaužos išsibarstė po gatvę, o į orą pakilo tirštas baltas dulkių debesis.
„Torre dei Conti“ XIII amžiuje pastatė popiežius Inocentas III kaip rezidenciją savo šeimai. Bokštas nukentėjo per 1349 metų žemės drebėjimą, o vėliau, XVII amžiuje keliskart įgriuvo.
Italijos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad įvykio vietoje buvo Romos meras Roberto Gualtieri (Robertas Gvaltjeris) ir Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli (Alesandras Džulis).
AFP reporteris matė, kaip maždaug po dviejų valandų bokštas vėl įgriuvo, vėl sukeldamas dulkių debesis ir išbarstydamas nuolaužas po gatvę.
Ore vis dar tvyrant dulkėms, ugniagesiai kranais pasiekė bokšto langus. Pro vieną iš langų įskrido dronas patikrinti padėtį.
Vienas darbininkas, buvęs viduje pirmosios griūties metu, AFP pasakojo, kad pabėgo per balkoną.
„Nebuvo saugu. Aš tiesiog noriu grįžti namo“, – sakė apdulkėjusia uniforma vilkintis vyras, prisistatęs Ottaviano (Otaviano) vardu ir nurodęs, kad jam yra 67 metai.
„Torre dei Conti“ buvo restauruojamas Europos Sąjungos (ES) lėšomis.
