Jurgio Matulaičio metų minėjimo planuose – dokumentinis filmas, naujas pašto ženklas

„Plane numatytos 47 veiklos, 24 iš jų – kultūrinei edukacijai, šeši – leidybiniai projektai, septynios konferencijos, dešimt viešinimo veiklų“, – posėdžio metu sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Pagal Kultūros ministerijos parengtą planą, 2027-aisiais užsienio reikalų ministerijoje ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse planuojama surengti renginių ciklą, be kita ko, Prezidentūroje vyks metų minėjimui skirti maldos pusryčiai.
Savo ruožtu Lietuvos paštas išleis pašto ženklą „Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatiniams santykiams – 100 metų“, bus rengiamos konferencijos: „Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinė filosofija ir šiandienos iššūkiai“ bei „Pašaukimas kurti gėrį: palaimintasis Jurgis Matulaitis ir socialinė atsakomybė“.
Taip pat J. Matulaičio svarbiausius gyvenimo įvykius ir darbus planuojama įamžinti dokumentiniame filme „Pirmasis“, tuo metu kilnojama muzikinė-meninė kompozicija pasakos apie palaimintojo arkivyskupo gyvenimą jo paties dienoraščio ir laiškų mintimis.
Be kita ko, bus organizuojama piligrimystė „Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kelias Vilniuje“, o Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija sukurs piligriminius maršrutus „Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kelias“ Kaune ir Marijampolėje.
J. Matulaitis prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ir visuomenės raidos pirmaisiais Nepriklausomybės dešimtmečiais, jis 1987 metais buvo paskelbtas palaimintuoju.
2027-aisiais taip pat bus minimi Nepalūžusių moterų ir diplomato, poeto Oskaro Milašiaus metai.
Šie metai yra paskelbti Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, dailininko, kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, lėktuvo ANBO ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais.
2026 metais bus pagerbtas žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus atminimas, pažymėta Lietuvos radijo ir Lietuvos Helsinkio grupės veikla.
