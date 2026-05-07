Kalbos premija skirta filologei, Mažosios Lietuvos raštijos tyrėjai Liucijai Citavičiūtei

„Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyriausiajai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis.
Premija L. Citavičiūtei skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų Mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje.
„Turėjome labai rimtų kandidatų, tikrai buvo sunku pasirinkti, reikėjo ieškoti argumentų ir rasti būdų, kaip tuos, kurių negalėjome patvirtinti, paskatinti, nes turėjome labai platų ir svarbų pasirinkimą“, – sakė V. Rakutis.
„Aš manau, kad mes teisingai pasirinkome, tinkamą žmogų radome“, – pažymėjo jis.
L. Citavičiūtė 1980 metais Vilniaus universitete (VU) baigė vokiečių filologiją, 1980–85 metais Tarptautiniame jaunimo turizmo biure dirbo gide vertėja, 1985–1987 metais – VU Mokslo muziejuje, 1989–1997 metais dėstė VU, nuo 2002-ųjų dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.
Kaip pažymėjo V. Rakutis, gegužės 18 dieną filologei sukaks 70 metų.
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės F. Bortkevičienės (1873–1945) atminimą įamžinančią Kalbos premiją. Ji skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms.
Premija įsteigta 2004 metais, dabar ji siekia 6 tūkst. eurų. Pasak V. Rakučio, siekiama premijos sumą padidinti iki 10 tūkst. eurų.
Iš Kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje „Kalbos vakaras“.
