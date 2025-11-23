Kalėdų laukimo stebuklas – miniatiūrų parodoje

Kaip informuojama Šiaulių kultūros centro pranešime žiniasklaidai, tarptautinė kalėdinė miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja šventa Kalėda“ – brandi galerijos „Laiptai“ tradicija, per daugelį metų virtusi iškilmingu ir šiltu šventiniu renginiu, pritraukiančiu dailininkų ir meno bičiulių iš Lietuvos ir užsienio.
Parodos idėja gimė dar 1992 m., pasiskolinus ją iš Vilniaus galerijos „Vartai“. Kasmet, be ekspozicijos, leidžiamas ir suvenyrinis katalogas, o miniatiūrų parodos subtilumą dar labiau sustiprina muzika, poezija ir folkloro ansamblio „Salduvė“ (vad. Darius Daknys) atliekamos senosios Kalėdų giesmės.
Gruodžio 4-ąją šventinis vakaras prasidės nuo dr. Dalios Karatajienės menotyrinių įžvalgų, nutiesiančių kelią į dar neatrastą, paslaptingą miniatiūrų pasaulį. Iškart po pristatymo galerijos sceną užlies ypatingos muzikos banga – Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica humana“ dovanos koncertą „Metų laikai su „Musica humana“.
Vienas labiausiai kamerinio ansamblio „Musica humana“ šlovinamų autorių – garsusis italų baroko kompozitorius ir smuikininkas Antonio Vivaldi. Publikos visame pasaulyje mėgstamas jo keturių koncertų ciklas „Metų laikai“ („Le quattro stagioni“, 1723 m.) smuikui ir kameriniam orkestrui taps šventinio koncerto akcentu. Belaukiant Kalėdų ir metų virsmo, ansamblis kartu su soliste Emile Elena Dačinskaite (sopranas) kvies pasimėgauti ne tik šiuo genialiu kūriniu, bet ir kitų kompozitorių muzika, atspindinčia pavasario, vasaros, rudens ir žiemos nuotaikas.
Nutilus paskutinio akordo aidui, svečiai bus pakviesti į žėrinčią miniatiūrų karalystę, kurioje skambės folkloro ansamblio „Salduvė“ Kalėdų giesmės ir dainos. Trečiajame galerijos aukšte jų lauks tapybos, grafikos, tekstilės, fotografijos, keramikos ir juvelyrikos kūriniai – mažo formato meno pasaulis, alsuojantis šviesa, jaukumu ir kūrybos įvairove. Kiekviena miniatiūra – tai mažytis Kalėdų stebuklas, nukeliantis į dar neatrastas erdves ir atskleidžiantis autoriaus vidinio pasaulio gelmes.
Šiemet parodoje dalyvaus daugiau kaip 60 menininkų, pristatysiančių daugiau kaip 150 kūrinių. Tarp jų – tiek nauji vardai, tiek ilgamečiai dalyviai: Kristina Daniūnaitė, Ilona Daujotaitė-Janulienė, Gintaras Daukša, Jūra Vaškevičiūtė, Vaidė Gaudiešiūtė, Birutė Kuicienė, Andrius Butvilas, Petras Rakštikas, Aistė Bugailiškytė ir kt.
„Man su paroda „Jau atvažiuoja šventa Kalėda“ prasideda tas ypatingasis kalėdinis laikas – šventė tikrąja to žodžio prasme. Dalyvavimas, susitikimai, šiluma ir linkėjimai – viskas čia, galerijoje. Tai tradicija, tęstinis ryšys. Miniatiūrų formatas, nors ir nėra mano mėgstamiausias, reikalauja ypatingos koncentracijos ir pastangų – kaip mažoje plokštumoje sukurti erdvę, veiksmą ir istoriją. Tai lyg haiku, keliais žodžiais galintis atverti begalybę. Sudėtinga, bet smalsu“, – sako ilgametė parodos dalyvė dailininkė I. Daujotaitė-Janulienė.
