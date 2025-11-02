Kultūros asamblėja skelbia švietimo mėnesį

„Gruodžio mėnesį, nuo šiandienos, Asamblėja (...) skelbia švietimo mėnesį. Jūs matote knygas ant mūsų stalų, Asamblėja jau yra paskelbusi Lietuvos rašytojų surinktą savišvietos sąrašą. Mes paskelbsime lygiai taip pat ir filosofų surinktą politinės savišvietos sąrašą“, – žurnalistams sakė Kultūros asamblėjos narys Karolis Kaupinis.
Jo teigimu, šio mėnesio tikslas „politinis švietimas ir nuolatinis budrumas žiūrint, ką toliau darys „Nemuno aušros“ politikai“.
„Švietimas yra asamblėjos tikslas todėl, kad mes matome, kad „Nemuno aušros“ atsiradimas Kultūros ministerijoje buvo simptomas užleisto Lietuvos politinio lauko, kur nemaža dalis Lietuvos piliečių tiesiog priima politiką kaip kažką purvino, kame nereikėtų dalyvauti“, – teigė K. Kaupinis.
„Ir šį mėnesį Asamblėja smarkiai skatins švietimą, savišvietą. Ir vienas iš centrinių šito mėnesio renginių, organizuojamų pačios Asamblėjos, bus tarptautinis forumas Vilniuje“, – pridūrė jis.
Tarptautinis forumas vyks gruodžio 5–6 dienomis, anot organizatorių, tai leis parodyti, kad Lietuvos situacija nėra išskirtinė Rytų Europoje ir kad panašūs scenarijai vyksta ir kitose šio regiono valstybėse.
„Mes šitą forumą pavadinome „Iššokti iš verdančio puodo“ todėl, kad manome, kad demokratijos problemos, kurias mes turime, kai kur yra pažengę dar labiau, kai kurios šalys eina mums iš paskos“, – sakė Kultūros asamblėjos narys.
K. Kaupinio teigimu, matydama, kad pilietinis aktyvumas „geba padėti šitai valstybei išjudėti iš bejėgiškumo jos politinei klasei“, Kultūros asamblėja plečiasi į regionus, kur steigiamos vietos asamblėjos.
„(Šios asamblėjos – BNS) turėtų sukurti politinės diskusijos galimybę dėl esminių politinių klausimų, kurie yra tuose regionuose. Norime paskatinti, kad šitie žmonės ne tik diskutuotų, bet jie prisiimtų atsakomybę eiti į savivaldą“, – kalbėjo jis.
Jam antrino ir Kultūros asamblėjos Iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė. Ji teigė girdinti žmonių baimes, tačiau pabrėžia, kad tik aktyviai dalyvaudami politiniame procese gali pakeisti nepatinkančią situaciją.
„Mes skatiname žmones eiti į egzistuojančias politines partijas“, – kalbėjo G. Masteikaitė.
Anot asamblėjos narės, šiuo klausimu ir Kultūros ministerija „turėtų imtis labai griežtų žingsnių užkardant šitą propagandos mašiną“.
Savo ruožtu K. Kaupinis pabrėžė, jog kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bent jau atėjo į lapkričio 21-osios mitingą ir deda pastangas suvokti esamą situaciją, priešingai negu prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė arba valdančiųjų partijų pirmininkai.
„Man atrodo, prezidentas visą pastarąjį dviejų mėnesių laiką truputį vėluoja su politine realybe Lietuvoje“, – teigė jis.
Kultūros asamblėjos nariai taip pat teigė kol kas neplanuojantys įkurti savo politinės partijos, tik skatinantys kitus žmones jungtis į jau egzistuojančias.
„Aš šią akimirką sakau, kad aš neinu. Aš nežinau, kur gyvenimas mane nuves. Niekada nesakyk niekada, tai faktas, bet dabar dirbti ir kultūros srityje, aktyviai vykdyti visuomeninę veiklą ir vystyti, vesti ir pilietinį judėjimą, kultūros asamblėjas, yra tikrai labai didelė atsakomybė ir mes norim ją padaryti maksimaliai gerai“, – žurnalistų paklausta, ar ketina pati jungtis prie politinės partijos, atsakė G. Masteikaitė.
Prieš porą mėnesių susivienijusi, kad į Kultūros ministeriją neįleistų „Nemuno aušros“ atstovų, kultūros bendruomenė praėjusį penktadienį surengė mitingą, kuriuo siekė išsakyti nerimą dėl visos valstybės ateities.
Šis renginys tapo finaliniu kultūros bendruomenės inicijuoto protesto mėnesio akcentu.
