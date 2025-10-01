Kultūros atstovai rinksis į trečiąją asamblėją, aptars įspėjamojo streiko planus

„Nenusileisime ir laikysimės peticijoje įvardinto principinio reikalavimo – Kultūros ministerija negali būti „Nemuno aušros“ rankose, kultūra yra demokratinių vertybių pagrindas ir patikėti Kultūros ministerijos valdymą politinei jėgai, kuri atvirai neigia, iškraipo ar menkina šias vertybes, yra pavojinga ne tik kultūros sektoriui, bet ir mūsų visuomenės vientisumui“, – teigiama protestuojančios kultūros bendruomenės kvietime.
Susitikime kultūrininkai taip pat aptars antradienį vykusį susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak jo patarėjos Jolantos Karpavičienės, šalies vadovas kultūros bendruomenę patikino protesto akcijas vertinantis kaip pilietinės visuomenės brandos ir budrumo simbolį ir ragino būti aktyvius.
Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė žurnalistams sakė, kad šiuos prezidento žodžius bendruomenė priima kaip padrąsinimą toliau priešintis „Nemuno aušrai“ kultūros srityje.
BNS rašė, jog dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Į kultūros ministrus paskirtą „aušrietį“ Ignotą Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu šioms pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo.
Įspėjamojo streiko dieną – spalio 5-ąją – bendruomenės nariai ir neabejinga visuomenė kviečiama susiburti miestų ir miestelių aikštėse, kultūros centruose, muziejuose ir klausytis arba sugroti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį – „Jūrą“.
