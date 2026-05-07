Kultūros ministerija kviečia teikti siūlymus Vytauto Didžiojo metų minėjimo programai

2030 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vytauto Didžiojo metais. Šio kunigaikščio valdymo laikotarpiu Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tapo integralia krikščioniškosios Europos dalimi, sujungdama Baltijos ir Juodosios jūros regionus, pasiekė didžiausią savo teritorinę plėtrą.
Taip pat savo kultūrą grindė įstatymo ir papročio viršenybe, leidusia santarvėje sugyventi skirtingoms religinėms ir tautinėms bendrijoms.
„Vytauto Didžiojo metų paskelbimas – tai ne tik istorinės asmenybės pagerbimas, bet ir proga iš naujo apmąstyti Lietuvos valstybingumo raidą, mūsų visuomenės stiprybes ir vertybes“, – pranešime cituojama kultūros viceministrė Renata Kurmin.
„2030-aisiais minėsime 600-ąsias mūsų šalies valdovo mirties metines. Siekiame, kad šios sukakties minėjimas būtų gyvas, įtraukus ir prasmingas – todėl kviečiame visuomenę aktyviai teikti savo idėjas ir pasiūlymus rengiant minėjimo programą“, – teigia ji.
Skelbiama, kad, atsižvelgdama į šių atmintinų metų svarbą, Kultūros ministerija kartu su sudaryta darbo grupe rengia Vytauto Didžiojo metų programą, kuri bus teikiama tvirtinti Vyriausybei 2026 metais.
Siekiama, kad programa apimtų įvairias iniciatyvas – nuo kultūrinių renginių, edukacinių projektų, parodų, mokslinių konferencijų, bendruomeninių veiklų visoje Lietuvoje ir užsienyje iki tęstinių, visos valstybės mastu reikšmingų užmojų.
Pabrėžiama, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas istorinės atminties stiprinimui bei valstybingumo tradicijų aktualizavimui, tad valstybės ir savivaldybių institucijos, kultūros, švietimo ir mokslo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos bei visi suinteresuoti asmenys kviečiami teikti siūlymus dėl pasirengimo ir konkrečių veiklų 2029–2030-aisiais.
