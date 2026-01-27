Kultūros ministerija parengė atnaujintą valstybės kultūros ir meno premijų skyrimo tvarką

Atnaujintame projekte įtvirtinama atsakomybė už abiejų premijų įteikimo iškilmių organizavimą.
„Siekiant apibrėžtumo, kurio šiuo metu galiojančioje tvarkoje nėra, projekte numatoma, kad Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo renginį organizuoja Kultūros ministerija, o Vyriausybės kultūros ir meno premijų įteikimą – Kultūros ministerija kartu su Vyriausybės kanceliarija“, – teigiama ministerijos pranešime.
Projekte taip pat reglamentuota procedūra, kaip reikėtų elgtis tuo atveju, jei laureatas nusprendžia nepriimti apdovanojimo.
„Iki šiol teisės aktuose tokia galimybė nebuvo formalizuota ir tai keldavo neaiškumų. Todėl nutarimo projekte įtvirtinama nuostata, kad kūrėjas turi teisę atsisakyti jam skirtos premijos. Pabrėžtina, kad premijos netenkama tik vienu konkrečiu atveju – jei laureatas apie savo sprendimą atsisakyti premijos raštu informuoja komisiją ir Kultūros ministeriją. Jokie kiti veiksmai, pavyzdžiui, negalėjimas ar nenoras dalyvauti iškilmingoje įteikimo ceremonijoje, nėra laikomi premijos atsisakymu“, – akcentuoja ministerija.
„Siūloma įtvirtinti galimybę oficialiai atsisakyti pačios premijos (kaip apdovanojimo statuso ir piniginės išmokos), o ne reglamentuoti dalyvavimą renginyje (…). Oficialus raštiškas pranešimas reikalingas tik tuo atveju, jei asmuo atsisako pačios premijos. Apie nedalyvavimą renginyje nutarimo projektas neįpareigoja informuoti jokia forma (…). Dalyvavimas iškilmingoje ceremonijoje yra garbės ir pagarbos ženklas, tačiau tai nėra prievolė, nuo kurios priklausytų premijos skyrimas ar išmokėjimas“, – teigiama Eltai pateiktame ministerijos atsakyme.
Reaguojant į geopolitinius iššūkius, projekte taip pat siūloma įtvirtinti, kad valstybės kultūros ir meno premijos negali būti skiriamos kūrėjams, kurie savo veiksmais kelia grėsmę šalies saugumo interesams arba viešai reiškia palaikymą valstybėms agresorėms.
Nutarimo projektas yra pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir susipažinti visuomenei, o galutinį sprendimą dėl atnaujintos tvarkos priims Vyriausybė.
Kaip skelbta, kiek anksčiau kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė teigė, jog neatvyksiantieji į premijų teikimo ceremoniją renginio organizatoriams turėtų raštu nurodyti priežastis. Apie tai laureatai turėtų informuoti Kultūros ministeriją bei Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisiją, kurios pateiktą informaciją esą apsvarstytų.
„Tai yra tiesiog vienas iš skaidrumo punktų. Nes tai yra mūsų valstybės biudžetas, mūsų valstybės pinigai, tai, aš manau, kad visi turi teisę žinoti, ar žmogus atsisako tik apdovanojimo, ar jis atsisako pačios premijos, ar kodėl jis galėjo, ar negalėjo atvykti“, – LRT KLASIKA laidoje pirmadienį teigė V. Aleknavičienė.
„Jis galėjo tiesiog negalėti – tai yra pateisinamos priežastys, kodėl žmogus negalėjo atvykti“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad pernai gruodį Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija vienbalsiai priėmė sprendimą, kad šįmet nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo ceremonija bus rengiama Sapiegų rūmuose, o ne Prezidentūroje. Vėliau pranešta, kad šiųmetė premijų teikimo ceremonija vyks Filharmonijoje.
