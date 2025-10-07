Kultūros ministerija: patvirtintų duomenų, kad pašaliniai asmenys rinko informaciją – neturime

„Patvirtintos informacijos, kad po ministerijos kabinetus vaikščiojo neprisistatę asmenys ir iš darbuotojų rinko informaciją, šiai dienai neturime. Apie tai, kokie asmenys susitiko su ministru ir ką jie veikė institucijos patalpose, reikėtų teirautis paties buvusio ministro“, – BNS perduotame atsakyme antradienį teigė Kultūros ministerija.
Taip institucija komentavo visuomenininkui Andriui Tapinui, remiantis šaltiniu ministerijoje, pranešus, jog su buvusiu ministru Ignotu Adomavičiumi po ministerijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš institucijos darbuotojų kompiuterių rinko informaciją.
Dėl šios informacijos Generalinė prokuratūra policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą.
„Viešai paskelbta, kad aplinkybių tikslinimą atlieka teisėsaugos institucijos, lauksime jų rezultatų“, – teigia ministerija.
Kaip skelbė BNS, pats I. Adomavičius dėl A. Tapino teiginių sako kreipęsis į teisėsaugą bei visuomenininką kaltina šmeižtu.
I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę. Po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3-iąją atsistatydino iš pareigų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti ministru išprovokavo didelius kultūros bendruomenės protestus.
Kultūrininkai reikalauja, kad „aušriečių“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, šios politinės jėgos vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
