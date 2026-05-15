Laukiant karo pabaigos

Nežinomo siuntėjo atvirlaiškyje, rašytame Velykų proga, pasakojama apie miestiečių gyvenimo realijas Antrojo pasaulinio karo metais: „Visi laukiam karo pabaigos, o sulaukti gana sunku... „Maiste“ darbas mažėja, be to, malkų reikia, todėl teks eiti miškan malkų kirsti.“ Fraze „dabar ponų nėra“ siuntėjas subtiliai užsimena apie sugriuvusią socialinę tvarką. Šis Velykų sveikinimas liudija ne tik apie siekį palaikyti asmeninį ryšį, bet ir apie pasikeitusias gyvenimo sąlygas, tautos ištvermę ir viltį sulaukti karo pabaigos.
