LSDP iš „aušriečių“ perėmus Kultūros ministeriją, kultūrininkai renkasi į ketvirtąją asamblėja

Asamblėją susibūrė po to, kai kultūrininkai išsakė nepritarimą sprendimui ministeriją deleguoti „Nemuno aušrai“.
Jie protestus žada tęsti, nes jų tikslas – atitraukti „aušriečius“ nuo ministerijos, o tai galioja ne tik ministro portfeliui, bet ir visai ministerijos politinei komandai.
Susitikimo metu planuojama aptarti kultūros asamblėjos ir kitų sektorių bendradarbiavimą, artimiausius veiksmus bei sudaryti jų planą.
„Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas parodė ypatingai didelį kitų sektorių atstovų palaikymą. Girdėdami, kad švietimo ir mokslo bendruomenei, žurnalistams, žemdirbiams, aplinkosaugininkams, medikams, verslininkams ir kitų sričių atstovams rūpi pasipriešinti įvykusiems politiniams mainams ir laikytis vertybinės pozicijos, organizuojame ketvirtąją tarpsektorinę kultūros asamblėją“, – nurodoma kvietime.
Kaip rašė BNS, spalio 5 dieną tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje protestavo dėl ministerijos atidavimo „aušriečiams“. Streiko kulminacija tapo šalies kultūros įstaigose, aikštėse, skveruose, kiemeliuose nuskambėjusi protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ pasirinkta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Savo palaikymą kultūros protestui jau išreiškė per 250 organizacijų, o peticiją, reikalaujančią atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, pasirašė 81 tūkst. žmonių.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
Premjerė Inga Ruginienė geriausia kandidate užimti ministrės postą mato dar prieš mainus paskirtą Vaida Aleknavičienę, tačiau dėl galutinio kandidato ketina konsultuotis su partija.
