LSDP lyderis: mano nuomonė dėl Aleknavičienės tinkamumo tapti ministre sutampa su premjerės

„Ta pavardė niekur nedingo, gal premjerė turi ir kitų variantų, tikiu, kad susitiks, apsitars ir priims sprendimą. V. Aleknavičienė dar yra sąraše potencialių kandidatų“, – žurnalistams Seime antradienį sakė M. Sinkevičius.
„(Nuomonė dėl V. Aleknavičienės – BNS) sutampa, aš manau, ji praėjo jau skaistyklą prezidento, jokių klausimų neiškilę buvo“, – teigė jis.
Anot socialdemokratų lyderio, partija jaučia ir moralinę skolą V. Aleknavičienei, nes ji jau buvo paskirta kultūros ministre, bet dėl įvykdytų ministerijų mainų buvo priversta atsistatydinti.
Kita vertus, politikas pripažįsta, kad partijoje siūlomos ir kitos pavardės.
„Vakar gavau laišką partiečių, (...) tai ten įrašyta, kad mūsų partijos Kultūros komitetas siūlo ir (Kęstutį – BNS) Vilkauską, ir (Šarūną – BNS) Birutį, pasiūlymų koncertas, bet premjerė apsispręs, kuris tinkamiausias. Ji jau pasakė šiek tiek, pagyrė, nepasakyčiau, kad pasakė, kad teiks, ji pasakė, kad geriausias kandidatas – V. Aleknavičienė. Ar ras dar geresnių, nežinau“, – kalbėjo jis.
M. Sinkevičius taip pat tvirtino, kad bus išpildytas kultūros bendruomenės pageidavimas, jog „Nemuno aušra“ nerinktų ne tik kultūros ministro, bet kad jos atstovų nebūtų ir šio ministro politinėje komandoje.
„Manau, atliepsime kultūros bendruomenės lūkesčius“, – antradienį sakė socialdemokratų lyderis.
Kaip rašė BNS, socialdemokratai po savaitgalį vykusio tarybos posėdžio pranešė, kad „perima Kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“.
Tokį žingsnį jie žengė, kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Anksčiau I. Ruginienė geriausia kandidate į kultūros ministres įvardijo partietę Seimo narę V. Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“. Visgi premjerė tvirtino turinti keletą kandidatų.
R. Žemaitaitis BNS pirmadienį teigė siūlantis valdančiajai koalicijai ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus ir jis neatmetė siūlyti savo kandidatus į kultūros viceministrus.
LSDP lyderis tvirtino, kad koalicijos sutartis nebuvo pažeista iš „Nemuno aušros“ atėmus Kultūros ministeriją.
„Viskas kol kas galioja, viskas veikia, nė viena iš koalicijos partnerių šalių, trys šalys yra, nepasiūlė pasiaiškinti santykių artimiausiu metu, todėl manau, kad darbas vyksta“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Jis pabrėžė, kad socialdemokratams svarbiausia – užtikrinti Vyriausybės darbo stabilumą.
Pagal koalicijos susitarimą „Nemuno aušrai“ priklauso trys ministerijos. LSDP perėmus atsakomybę už Kultūros ministeriją, „aušriečiams“ lieka dviejų ministrų portfeliai – aplinkos ir žemės ūkio.
