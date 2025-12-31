Miniatiūrų parką papildė keturi nauji objektai

Gruodį pastatytos Panevėžio mieste esančio „Stasys Museum“, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus, Telšių miesto laikrodžio, Birštono mineralinio vandens biuvetės miniatiūros.
Jos papildė anksčiau parke atsiradusias Ukmergės rajono Antano Smetonos dvaro, Jonavos Skarulių Šv. Onos bažnyčios, Vilniaus arkikatedros su varpinės bokštu, Kauno Rotušės ir Klaipėdos viešbučio „Old Mill Hotel“ miniatiūras.
Artimiausiu metu planuojama parko plėtra – šiuo metu gaminamos Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros bei Šilalės rajono Dionizo Poškos Baublių muziejaus miniatiūros.
„Mini Lietuva“ yra užsienio šalių patirčių įkvėptas projektas, reprezentuojantis visų savivaldybių patraukliausius objektus sumažintame šalies teritorijos modelyje-parke, leidžiantis vienoje vietoje apkeliauti bei susipažinti su skirtingų savivaldybių architektūra, istorija ir kultūriniu paveldu.
Projektas yra ES ir Ukmergės rajono savivaldybės finansuojamo buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymo projekto dalis.
