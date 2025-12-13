Paryžiuje – brangenybių paroda

Paroda „Dinastijos brangenybės“ „Hôtel de la Marine“ muziejuje, kuriame 1792 m. įvyko garsi karūnos brangenybių vagystė, atidaryta gana jautriu momentu Prancūzijai.
Keturiose galerijose išdėstytoje parodoje pristatyta daugiau nei 100 eksponatų, kurie žavi savo spindesiu ir dydžiu.
Eksponatai yra iš Al Thani kolekcijos, Viktorijos ir Alberto muziejaus ir pagrindinių skolintojų, tarp kurių – karalius Karolis III, Faifo hercogas, Cartier, Chaumet ir kt.
Tarp įspūdingiausių eksponatų – milžiniškas 57 karatų „Golconda žvaigždės“ deimantas, princo Alberto karalienei Viktorijai sukurta safyro karūna ir smaragdo tiara, kurios po daugiau nei 150 metų vėl susitiko Paryžiuje, ir Jekaterinos Didžiosios deimantais inkrustuoti suknelės papuošalai.
Kuratoriai nekomentavo operatyvinės saugos detalių, tačiau „Hôtel de la Marine“ atstovai pabrėžė, kad 2021 m. atidarytas muziejus buvo rekonstruotas pagal šiuolaikinius aukštos kokybės saugos reikalavimus.
Naujausia paroda vyksta tuo metu, kai Paryžius skubiai stiprina muziejų apsaugą.
Praėjusį mėnesį Luvro direktorė Laurence des Cars paskelbė, kad bus įrengta apie 100 naujų stebėjimo kamerų ir atnaujintos apsaugos nuo įsibrovimo sistemos. Pirmosios priemonės bus įdiegtos per kelias savaites, o visą tinklą planuojama įdiegti iki kitų metų pabaigos.
Luvro plėšimo tyrimas tebevyksta, kol kas nė vienas iš pavogtų kūrinių nebuvo surastas.
Naujausi komentarai