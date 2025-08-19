Patvirtintos naujos Kultūros paso veiklos – moksleiviams atsivers dar platesnės patirtys

Kaip antradienį pranešė programą administruojanti Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, tai reiškia, jog šiuo metu paso paslaugų rinkinį sudaro daugiau kaip 5 tūkst. įvairių kultūrinės edukacijos pasiūlymų, daugiausia – kultūros paveldo, dailės, etninės kultūros ir teatro srityse.
Į birželį paskelbtą kvietimą teikti paraiškas atsiliepė 414 kultūros įstaigų, organizacijų, edukatorių ir menininkų. Jas vertino Kultūros ministerijos sudaryta ekspertų komisija.
Moksleiviai, kartu su mokytojais ar savarankiškai, veiklas gali rinktis, atsižvelgdami į skirtas lėšas bei asmeninius interesus.
Naujomis veiklomis bus galima naudotis nuo rugsėjo mėnesio.
Kultūros paso programa pradėta įgyvendinti 2018 metais, siekiant daugiau moksleivių įtraukti į kultūrinę veiklą ir edukacijas.
Kasmet šiai paslaugai valstybės biudžete numatoma apie 4 mln. eurų arba 11 eurų vienam moksleiviui.
Kultūros paso finansuojamos veiklos vykdomos visus metus.
