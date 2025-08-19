 Patvirtintos naujos Kultūros paso veiklos – moksleiviams atsivers dar platesnės patirtys

2025-08-19 14:09
BNS inf.

Pasibaigus pirmajam šių metų Kultūros paso paraiškų vertinimo etapui, patvirtinta beveik 1,4 tūkst. naujų veiklų moksleiviams.

Kaip antradienį pranešė programą administruojanti Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, tai reiškia, jog šiuo metu paso paslaugų rinkinį sudaro daugiau kaip 5 tūkst. įvairių kultūrinės edukacijos pasiūlymų, daugiausia – kultūros paveldo, dailės, etninės kultūros ir teatro srityse.

Į birželį paskelbtą kvietimą teikti paraiškas atsiliepė 414 kultūros įstaigų, organizacijų, edukatorių ir menininkų. Jas vertino Kultūros ministerijos sudaryta ekspertų komisija.

Moksleiviai, kartu su mokytojais ar savarankiškai, veiklas gali rinktis, atsižvelgdami į skirtas lėšas bei asmeninius interesus.

Naujomis veiklomis bus galima naudotis nuo rugsėjo mėnesio.

Kultūros paso programa pradėta įgyvendinti 2018 metais, siekiant daugiau moksleivių įtraukti į kultūrinę veiklą ir edukacijas.

Kasmet šiai paslaugai valstybės biudžete numatoma apie 4 mln. eurų arba 11 eurų vienam moksleiviui.

Kultūros paso finansuojamos veiklos vykdomos visus metus.

