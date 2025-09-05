 Prancūzijos muziejus nukentėjo nuo 9,5 mln. eurų vertės porceliano vagystės

2025-09-05 10:40
BNS inf.

Prancūzų pareigūnai pranešė, kad ketvirtadienio naktį buvo apiplėštas vienas keramikos muziejus, o nuostoliai siekia 9,5 mln. eurų.

Prancūzijos muziejus nukentėjo nuo 9,5 mln. eurų vertės porceliano vagystės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Policijos šaltinio iš Aukštutinio Vjeno prefektūros duomenimis, iš Adrieno Dubouche (Adriano Diubušė) nacionalinio muziejaus centriniame Limožo mieste buvo pavogti du kiniško porceliano dirbiniai.

Signalizacija suveikė apie 3 val. 15 min. vietos (4 val. 15 min. Lietuvos) laiku, naujienų agentūrai AFP sakė policijos šaltinis.

Pavogti eksponatai buvo paskolinti iš privačios kolekcijos laikinai parodai, pranešė prancūzų žurnalas „Paris Match“.

Muziejuje saugoma apie 18 tūkst. kūrinių, įskaitant didžiausią viešą Limožo porceliano kolekciją, rašoma muziejaus interneto svetainėje.

