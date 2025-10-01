Premjerė: nuspręsta sudaryti derybinę grupę kalbėtis su kultūros bendruomene

„Ką mes esame nusprendę dėl kultūros bendruomenės, nes tikrai girdime susirūpinimą ir lūkesčius, tai šiai dienai nuspręsta sudaryti derybinę grupę, kur abi pusės galės deleguoti savo atstovus, profesionalus, kuriais pasitiki, sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis, patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniuose tinkluose kritikuoja prieš jo partiją ir jos deleguotą ministrą Ignotą Adomavičių pasisakančius kultūrininkus.
„Ne vieną kartą Remigijus Žemaitaitis yra gavęs pastabą iš manęs, kad pagarbos faktorius privalo būti, pati vadovaujuosi tokiomis vertybėmis, reikalausiu lygiai to pačio ir iš kitų“, – sakė premjerė.
Pasak I. Ruginienės, dėl kultūros bendruomenės kritikos Socialdemokratų partijoje yra „įvairių darbinių nuomonių“, tačiau susiskaldymo kol kas nėra.
„Visada turime diskusijų, Socialdemokratų partija pasižymi demokratija, todėl diskusijų įvairių būna, bet apie jokį susiskaldymą tikrai nėra net kalbos“, – pabrėžė ministrė.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį interviu LRT televizijai sakė raginantis svarstyti apie kelių mėnesių bandomąjį laikotarpį „Nemuno aušros“ deleguotam kultūros ministrui I. Adomavičiui.
Premjerės teigimu, bandomasis laikotarpis taikomas ne tik kultūros ministrui, jis skirtas kiekvienam.
„Nereikia išskirti konkrečios ministerijos. Kiekvienas ministras, atėjęs į Vyriausybę, turi dirbti sąžiningai dėl Lietuvos valstybės. Ir jeigu kažkam ateis noras dirbti kitaip, tuomet atitinkami sprendimai bus ir iš manęs“, – sakė ministrė.
„Matau koncentraciją į bendrą darbą, kol kas matau aktyvius veiksmus ir mes jau dalinamės pirmais darbais, tikrai matau pozityvią padėtį Vyriausybėje“, – pridūrė ji.
Anot premjerės, šiuo metu Kultūros ministerijos delegavimas kitai partijai neįmanomas, todėl su kultūros bendruomene bandoma ieškoti kitų tinkamiausių variantų.
„Kai aš susitikau trečiadienį su protesto organizatoriais, buvo kalbama apie tai, kad koalicijoj neturėtų būti „Nemuno aušros“, dabar jau kalba, kad galbūt „Nemuno aušros“ neturėtų būti ministerijoje, kol kas šitie du reikalavimai sunkiai įgyvendinami ir aš tikrai nemeluosiu ir atvirai tą sakau“, – kalbėjo ministrė.
Tuo metu kultūrininkai teigia visuomet akcentavę „Nemuno aušros“ atitraukimą nuo kultūros ir nereikalavę performuoti koaliciją.
„Kalbėdama apie finansus ir darbo užmokestį, tikrai neturėjau omenyje ir nebandžiau nuteikt, kad tai yra vienintelis derybų objektas. (...) Jeigu mes, abi pusės, matytume kitus sprendimus, aš esu pasirengus išklausyti ir ieškoti tinkamiausio varianto“, – teigė premjerė.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis R. Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
