Prestižiniame Paryžiaus konkurse – pripažinimas Lietuvos fotomenininkui Ričardui Jarmalavičiui

Autoritetinga tarptautinė komisija, įvertinusi tūkstančius nuotraukų iš daugiau kaip 100 pasaulio šalių, išrinko nugalėtojus, kurių darbai bus eksponuojami specialioje parodoje Paryžiuje.
Aukščiausio įvertinimo sulaukusią juodai baltą nuotrauką „Paskui saulę“ R. Jarmalavičius padarė „iPhone 15 Pro Max“ telefonu. Joje užfiksuotas mažas berniukas, besileidžiant saulei bėgantis per vandenį. Nuotrauka apie meilę, sako autorius.
„Nepažįstu šio vaiko, tačiau mačiau, kiek džiaugsmo jam teikė šėliojimas vandenyje. Ir vis atsigręždavo, ar mato jo tėvai netoliese. Šie, įbridę iki kelių, plojo ir drąsino šūksniais. Ant kranto laukė nuo žaidimų jūroje jau pavargęs senas labradoras. Vasaros vakaras, kurio berniukas turbūt neprisimins. Bet jį visada lydės tai, ką čia gavo. Jis mokės mylėti. Žinau, nes mano vaikystės prisiminimai kitokie”, – pranešime žiniasklaidai teigė R. Jarmalavičius.
Vieta, kurioje padaryta laimėjusi nuotrauka, yra ypatinga autoriui. Į Ebro deltos pajūrį Katalonijoje jis atvažiuoja kasmet. Ir kaskart parsiveža kadrų, kurie pelno pripažinimą visame pasaulyje. „Čia patirtas svarbias mano gyvenimo akimirkas tik papildo šimtai kitų žmonių istorijų, kurias turiu laimę matyti, pajausti ir įamžinti“ – sakė R. Jarmalavičius.
Šių metų konkurse „PX3 Prix de la Photographie Paris“ apdovanojimus pelnė dar keturi lietuvių fotomenininko kūriniai, patekę tarp finalininkų. Du iš jų padaryti irgi besileidžiant saulei Ebro deltoje: „Vasaros vėjas“ ir „Ten, kur buvome“. Specialūs „Honorable Mention“ titulai taip pat skirti Paryžiaus gatvės nuotraukai „Sveiki, ponia“ ir Barselonos vidurvasarį įamžinusiam kūriniui „Miesto oazė“.
Mobiliuoju telefonu darytomis juodai baltomis nuotraukomis išgarsėjusio R. Jarmalavičiaus kūryba jau įvertinta daugiau kaip 130 tarptautinių apdovanojimų. Fotomenininkas yra pelnęs aukščiausius įvertinimus pasauliniuose konkursuose „iPhone Photography Awards“, „Tokyo Foto Awards“, „International Photography Awards“, „ND Awards“ ir kt.
Vaikų globos namuose užaugęs R. Jarmalavičius yra baigęs žurnalistiką ir fotožurnalistiką Vilniaus universitete, daug metų dirbo žurnalistu ir redaktoriumi įvairiose žiniasklaidos priemonėse, jau 25 metus vadovauja savo įkurtai ryšių su visuomene agentūrai „Publicum“, yra pasaulinės komunikacijos grupės „Havas“ partneris Baltijos šalyse. Daugiau R. Jarmalavičiaus nuotraukų rasite jo Instagram profilyje: https://www.instagram.com/ricardas.jarmalavicius/
Naujausi komentarai