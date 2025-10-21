Romos menų savaitėje – lietuvių menininkų desantas

Kaip teigia organizatoriai, Romos meno savaitė – išskirtinai šiuolaikiniam menui skirtas renginys, kuriuo siekiama kultūros entuziastams, kolekcininkams, teoretikams pristatyti šiuolaikinį meną, sukurti parodų erdvių, menininkų ir kuratorių tinklą. Renginio metu skirtingose Romos lokacijose atsiveria daugiau kaip 100 parodų erdvių, menininkų studijų.
Kultūros ir meno asociacijos „Morsi d’arte“ organizuojamoje, Illarijos Giacobbi ir Alberto Severino kuruojamoje parodoje (jos partneris – VšĮ Gabrielės meno galerija) darbus eksponuoja tapytojai Diana Behm, Egidijus Dapšas, Ina Adomaitienė, Raimundas Dzimidavičius, Zita Tarasevičienė, Lilija Kavaliauskienė, tapytoja, grafikė Lina Nikolaevė, Nijolė Jovarienė (juvelyrika), Ramutė Paulikaitė (fotografija, tapyba). Paroda pristatoma „Luxardo Hotel“ erdvėse.
Šilutėje gyvenanti ir kurianti D. Behm Romos menų savaitėje pristato tapybos darbą „Ramuma“. Jos kūryba išsiskiria simbolika, stilistine ir tematine įvairove, atspindinčia žmogaus ir gamtos, realybės ir pasakos pasaulių sąveiką.
Tapytojas E. Dapšas eksponuoja abstrakčios stilistikos tapybos darbą „Realybės pojūtis“. Kurdamas subtilios estetikos paveikslus menininkas naudoja išskirtines technikas. Jo darbuose nerasime žmonių ar realių objektų – savo mintis jis atskleidžia per formų ir nestandartinių, subtilių spalvų dermę. E. Dapšui svarbios temos – laikas, gamtos stichijos, filosofiniai klausimai, santykis su atmintimi.
Tapytoja, grafikė L. Nikolaevė Romoje pristato kūrinį „Kosminiai kiaušiniai“. Menininkė derina koloristinio meno principus, mėgsta juodos ir raudonos spalvų kontrastus, sluoksniuotos tapybos ir grafikos technikas. Figūratyviniai ir abstraktūs darbai vaizduoja kasdienybės ir transformacijų temas, juose juntama Rytų filosofijos – induizmo ir budizmo – įtaka. L. Nikolaevės kūryboje dažni gamtos motyvai, gyvūnų, ypač katinų, atvaizdai.
Juvelyrė N. Jovarienė Italijos sostinėje eksponuoja vieną naujausių kūrinių „Oculus Secretorum“. Ekologija, tvaria mada besidominti juvelyrikė kuria išskirtinius, stimpanko žanro ir bizantiškų ornamentų įkvėptus objektus. Ji savo kūrybos procesą apibūdina kaip kelionę laiku – subtilus eksperimentavimas ir improvizacija senoviniams metalo dirbiniams įkvepia naujos gyvybės. Autorės darbams būdingas dekoratyvumas; juose naudojamos medžiagos – granatas, stiklo karoliukai, akmuo, kaulas.
Tapytojas, skulptorius R. Dzimidavičius pristato tapybos darbą „Istorijų miražai“. Jo kūriniams, pasižymintiems nuliejimo formomis ir plačiu spalvų spektru – nuo pastelinių iki ryškių tonų, būdingas filosofinis ir dvasinis turinys. R. Dzimidavičiui svarbūs egzistenciniai klausimai, jį domina žmogaus atėjimas ir išėjimas iš šio pasaulio, gyvenimo prasmė, tad darbuose dažnai matome angelus, mistines būtybes.
I. Adomaitienė projektui paruošė darbą iš ciklo „Sėklos“. Dažniausiai abstrakčios tapybos srityje kurianti menininkė mėgsta rinktis stiprius spalvinius kontrastus, akcentuoja formų ir spalvų ryšį. Jai svarbūs gyvenimiški, filosofiniai ir egzistenciniai klausimai, tad žiūrovai jaučia jų meditacinį, terapinį poveikį.
Z. Tarasevičienė, kurianti abstrakčiosios ir realiosios tapybos srityse, Romoje pristato darbą iš ciklo „Žiemos nėriniai“. Gamtos įkvėptos menininkės kūriniams būdingas dekoratyvumas, ryškūs spalviniai akcentai, jie alsuoja pozityviomis emocijomis.
Tapytoja L. Kavaliauskienė pristato diptiką „Gyventi“. Menininkės kūryboje dominuoja įvairūs drobių formatai, mišrios technikos, speciali spalvų gama – nuo pastelinio iki kontrastingų tonų. Jos darbai atspindi kūrėjos vidinį pasaulį ir emocijas, tad žiūrovai nesunkiai gali pajusti melancholiją, nerimą ar ramybę.
R. Paulikaitė, kurianti abstrakčiosios tapybos ir eksperimentinės fotografijos srityse, Romoje pristato darbą „Purpurinis vakaras“. Menininkei svarbus santykis su visata ir vidinis pasaulis. Vienas pagrindinių jos kūrybos elementų – peizažo motyvas, atspindintis emocinės būsenos pusiausvyrą ir jos virsmą.
