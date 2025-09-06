Lengvaatlečių rinktinės dauguma – metikai

Startuos Tokijuje
Rugsėjo 13–21 d. Tokijuje (Japonija), olimpiniame stadione, jėgas išmėgins daugiau kaip 2 tūkst. sportininkų iš 200 valstybių.
Mūsų šalį reprezentuos disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Ieva Gumbs, ieties metikai Edis Matusevičius ir Liveta Jasiūnaitė, trišuolininkė Dovilė Kilty, septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė, šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys, bėgikai Gabija Galvydytė ir Gediminas Truskauskas.
Pasaulio čempionato trofėjų savo kolekcijose jau turi A. Gudžius (2017 m. auksas ir 2022 m. bronza), Mykolas Alekna (2022 m. sidabras ir 2023 m. bronza).
Tokijuje vyrų disko metimo kvalifikacinės varžybos numatytos rugsėjo 20-ąją, finalas – 21 d.
Tarp dalyvių – žvaigždės
Tarp lengvaatlečių, kurie Japonijos sostinėje gins 2023-iaisiais Budapešte (Vengrija) iškovotus planetos čempionų titulus, bus šuolių su kartimi rekordininkas švedas Armandas Duplantis, JAV sprinteris Noah Lylesas, norvegų stajeris Jakobas Ingebrigtsenas, šuolininkė į aukštį ukrainietė Jaroslava Magučich.
Latvijos rinktinę sudarys ieties metikės Anete Sietinia ir Lina Mūzė-Sirma, šuolininkas su kartimi Valteris Kreišas, sportinio ėjimo atstovas Raivo Saulgriezis.
Estijos komandoje – šuolininkė į aukštį Elisabetha Pihela, šuolininkė su kartimi Marleena Mulla, bėgikė Anna Mari Kivikas, sportinio ėjimo atstovė Jekaterina Mirotvorceva, septynkovininkė Pippi Lotta Enok, dešimtkovininkai Johannesas Ermas, Janekas Oiglane ir Karelas Tilga, maratonininkai Tiidrekas Nurme ir Leonidas Latsepovas.
Medaliai ir premijos
49 rungčių varžybose sportininkai išsidalys 147 medalius.
Prizų fondą sudaro beveik 8,5 mln. JAV dolerių, premijas gaus kiekvienos rungties pirmas aštuntukas.
Individualių rungčių pirma vieta įvertinta 70 tūkst. JAV dolerių, antra – 35 tūkst., trečia – 22 tūkst., aštunta – 5 tūkst.
Vyrų disko metimo varžybų finalas vyks rugsėjo 21-ąją.
Komandų estafečių prizininkai pelnys atitinkamai 80 tūkst., 40 tūkst. ir 20 tūkst. JAV dolerių.
100 tūkst. JAV dolerių premija bus skirta už pasaulio rekordą.
