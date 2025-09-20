Į pasaulio čempionato finalą patekęs Martynas Alekna nustebino pats save: neįsivaizduoju, kas įvyko

Lietuvis jau pirmu bandymu įvykdė kvalifikacinį normatyvą (66,50 m) ir išėjo ruoštis finalui. Į finalą pateko dvylika dalyvių, paskutinio patekusio rezultatas – 64,99 m. Martynas Alekna su savo rezultatu kvalifikacijoje užėmė trečią vietą. Į finalą pateko ir Mykolas Alekna (65,39 m) bei Andrius Gudžius (65,18 m).
„Tiesiog nuostabu. Net neįsivaizduoju, kas įvyko. Tiesiog atėjau ir padariau tai, kam buvau pasiruošęs. Kad pirmu bandymu kvalifikacijos normatyvą padarysiu, tai tikrai negalvojau. Galvojau, kad galiu į finalą patekti, bet tokio scenarijaus net nesapnavau“, – šypsenos ir džiaugsmo neslėpė M. Alekna, kuris sezono rekordą pagerino daugiau nei metru.
Sportininkas dvi savaites prieš pasaulio čempionatą praleido Japonijoje, aklimatizacinėje stovykloje, kuri teigiamai prisidėjo prie šio rezultato. Iš Danielio Stahlio sveikinimų sulaukęs M. Alekna teigė, kad į varžovų metimus nežiūrėjo ir koncentravosi į save: „Manau, kad labai padėjo dviejų savaičių stovykla. Pripratome prie klimato, miego režimo. Ėjome anksti miegoti, apie aštuntą, ir keldavomės kasdien apie šeštą. Bandėme priprasti prie varžybų ritmo, tai tas tikrai padėjo ir pasimatė šiandien. Nelabai stebėjau varžybas, nes buvau susikoncentravęs į save.“
Tai antras M. Aleknos pasaulio čempionatas. 2023-aisiais Budapešte (Vengrija) lietuvis užėmė 20-ą vietą (62,57 m). Pernai lengvaatletis debiutavo Romoje (Italija) vykusiame Europos čempionate (18-a vieta – 61,18 m) bei Paryžiaus olimpinėse žaidynėse (28-a vieta – 58,66 m). Šiais metais disko metikas iškovojo bronzą Europos metimų taurės varžybose bei sidabrą Lietuvos čempionate.
„Tiesiog dabar labai smagu, o kas finale bus – nežinau. Bandysiu pasimėgauti varžybomis ir padaryti tai, ką geriausiai galiu. Aš jo [savo metimo] net neatsimenu. Tiesiog atėjau ir atrodo, kad net ne aš mečiau. Mykolas labai apsidžiaugė. Negalvojau, kad kažkada taip gali būti“, – komentavo pirmą kartą oficialiose varžybose brolį Mykolą aplenkęs Martynas.
Vyrų disko metimo finalas prasidės sekmadienį 14.10 val. Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja vienuolika lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
