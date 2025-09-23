Gimtadienio proga – sidabrinė dovana Tokijuje

Nusileido tik švedui
„Niekas nesitikėjo tokio finalo, bet viskas baigėsi gana gerai“, – atsiduso Mykolas Alekna.
23-iąjį gimtadienį pasitinkantis disko metikas dovaną sau įteikė iš anksto. Pasaulio čempionate Tokijuje jis iškovojo sidabro medalį ir pelnė daugiau kaip 50 tūkst. eurų premiją.
Lietuvis diską numetė 67 m 84 cm ir pirmavo iki paskutinio bandymo. Jį galingai (70 m 47 cm) atlikęs Danielis Stahlis išplėšė auksą. 33 metų švedui tai buvo jau trečiasis aukščiausios prabos apdovanojimas planetos pirmenybėse. Bronzos medalis atiteko egzotiškosios Samoa atstovui Alexui Rose’ui (66 m 96 cm).
Mykolo kolekcijoje tai trečiasis pasaulio čempionato medalis. Judžine (JAV) 2022 m. pelnytas sidabras, Budapešte (Vengrija) 2023 m. – bronza. Per žingsnį nuo triumfo lietuvis liko ir 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
Pagal Vyriausybės nutarimą, už antrą vietą pasaulio čempionate jam priklausys 26 tūkst. eurų premija. Dar apie 30 tūkst. numato Tarptautinė lengvosios atletikos federacija.
„Kažkiek nusivylimo yra, bet antra vieta – ne taip ir blogai. D. Stahlis įrodė, kad yra tikra legenda. Stengiausi visa jėga atlikti metimus, bet abi blauzdas sutraukė mėšlungis. Manau, tokiomis aplinkybėmis padariau maksimumą“, – dėstė Mykolas.
Skaudus krytis
Į Japoniją Mykolas vyko būdamas vienas ryškiausių favoritų. Jis šiemet balandį varžybose JAV pagerino pasaulio rekordą, diską numetęs net 75 m 56 cm. Vis dėlto tiek lietuvių, tiek varžovų pasirodymui didelės įtakos turėjo ne sportiniai iššūkiai.
Dėl prapliupusio lietaus disko metimo sektorius tapo itin slidus. Kai kurie atletai į sektorių bandė žengti be sportinių batelių, kiti ant avalynės klijavosi pleistrus.
Ypač skaudžiai liūtis paveikė Andriaus Gudžiaus startą. 34 metų atletas iš Kauno rajono per apšilimą metimų sektoriuje skaudžiai griuvo ir susitrenkė.
Tiesa, apsigydęs žaizdas jis pratęsė pasirodymą finale ir užėmė šeštą vietą. Buvęs pasaulio ir Europos čempionas įrankį nuskraidino 63 m 43 cm ir pasitraukė neišnaudojęs visų bandymų. Atrankos varžybose jo rezultatas buvo kur kas solidesnis – 65 m 18 cm.
Taško dar nededa
Lietuvis pritarė organizatorių siūlomam variantui varžybas perkelti į kitą dieną, tačiau galiausiai buvo nuspręsta finišuoti sekmadienį, nes tądien nusileido ir viso pasaulio čempionato Tokijuje uždanga.
„Nesąmonė, kosmosas, taip neturėjo būti. Liūdna ir pikta, nes varžybos nebuvo sąžiningos. Griuvau ir susižeidžiau koją. Vos paėjau, stipriai skaudėjo, – aiškino A. Gudžius. – Be to, griuvo ir australas Mathew Denny (liko 4-as – 65 m 67 cm), Lukas Weisshaidingeris iš Austrijos... Labai blogai. Tokios situacijos niekas nebuvo matęs. Kai sausa, tas sektorius yra tobulas, bet kai taip šlapia, neįmanoma išstovėti ant kojų. Galbūt neturėjau tam tinkamos avalynės.“
56 tūkst. – tiek eurų už sidabro medalį uždirbo Mykolas Alekna.
Lietuvis pastebėjo, kad D. Stahlis įgavo tam tikrą pranašumą prieš lemiamą tapusį paskutinį metimą, nes tada lietus liovėsi, o sektorius jau spėjo gerokai pradžiūti.
A. Gudžius per turiningą karjerą startavo jau šeštajame pasaulio čempionate. Debiutavęs 2015 m. Pekine (Kinija) aukščiausią vietą – pirmą – jis pasiekė 2017 m. Londone (69 m 21 cm). 2022 m. Judžine kaunietis iškovojo bronzos medalį (67 m 55 cm).
Paklaustas, ar dar kada nors pasirodys tokio rango varžybose, A. Gudžius neskubėjo atsisveikinti.
„Laikas parodys. Nenoriu žadėti, prisikalbėti, būti tas, kuris kelerius metus vis baigia karjerą. Kol dar galiu garsinti šalį, kol dar rezultatai yra, tol mėtysiu diską. Kai tik pajusiu, kad nebėra ko parodyti, pasitrauksiu“, – svarstė kaunietis.
Iki tėvo – dar toli
Tuoj pat už jo liko pagrindinę atrankos varžybų sensaciją pateikęs Mykolo Aleknos brolis Martynas.
25 metų vilnietis po pirmojo bandymo finale buvo tapęs lyderiu, o geriausiu bandymu diską numetė 63 m 34 cm ir finišavo septintoje pozicijoje.
Jis atliko didelį šuolį nuo planetos pirmenybių 2023-iaisiais, kur liko vos 21-as (62 m 57 cm).
„Tai buvo nuostabu. Negalėjau net įsivaizduoti, koks geras tai jausmas. Apskritai, visi trys lietuviai pateko į finalą. Tai didelis pasiekimas mūsų šaliai. Didžiuojuosi tiek Martynu, tiek Andriumi“, – apie startus finale su broliu kalbėjo Mykolas Alekna.
Martynui iš organizatorių atiteks 5 tūkst. eurų, o Andriui – beveik 6 tūkst.
Nepaisant solidžių rezultatų, broliams Aleknoms dar toloka iki jų tėvo Virgilijaus, kuris dukart puošėsi planetos pirmenybių auksu ir dukart tapo olimpiniu čempionu.
Lietuvių rezultatai
Lietuvos delegaciją Japonijoje sudarė vienuolika lengvaatlečių:
Juozas Baikštys (šuolis į aukštį, 22 vieta), Dovilė Kilty (trišuolis, 13 vieta), Gediminas Truskauskas (200 m bėgimas, 47 vieta), Gabija Galvydytė (800 m bėgimas – 12 vieta, 1 500 m – 15 vieta), Beatričė Juškevičiūtė (septynkovė, 14 vieta), Edis Matusevičius (ieties metimas, 13 vieta), Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas, 20 vieta), Ieva Gumbs (disko metimas, 22 vieta), Mykolas Alekna (disko metimas, 2 vieta), Andrius Gudžius (disko metimas, 6 vieta), Martynas Alekna (disko metimas, 7 vieta).
