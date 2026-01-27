Istorinis jaunimo DN ir Ice Optimist pasaulio bei Europos čempionatas Žninyje

Čempionatas išsiskyrė ne tik itin aukštu sportiniu lygiu, bet ir dramatiškai kintančiomis gamtinėmis sąlygomis bei istoriniu pasiekimu – buvo įvykdyta visa suplanuota lenktynių programa. Tai ledo buriavime yra reta ir itin vertinga.
Varžybos vyko Jezioro Żnińskie Duże ežere. Sportininkus pasitiko apie 20 cm storio ledas ir 8–11 mazgų vėjas. Sąlygos keitėsi kasdien, o kartais net kas valandą: nuo veidrodinio, itin greito „holivudinio“ ledo, leidusio pasiekti įspūdingus greičius, iki ypač sudėtingų, sniegu padengtų trasų, kurias patys sportininkai lygino su „Dakaro raliu ant ledo“. Tokie kontrastai pareikalavo ne tik greičio, bet ir aukščiausio lygio taktinio mąstymo, gebėjimo prisitaikyti, psichologinio atsparumo ir nepriekaištingo inventoriaus parengimo.
Iš viso čempionato metu sėkmingai buvo įvykdyta:
– 7 lenktynės DN ir Ice Optimist pasaulio čempionatuose;
– 7 DN ir 6 Ice Optimist lenktynės Europos čempionatuose.
Renginį organizavo PL DN Fleet, vadovaujamas komodoro Mareko Stefaniuko (PL-107). Vykdomojo vadojo ir vyriausiojo lenktynių pareigūno (Principal Race Officer) pareigas ėjo Darius Gerasimavičius. Lenktynių komitete dirbo M. Stefaniukas, Jurekas Sukowas, Zdzislavas Protas ir Kęstutis Barauskas. Esminę paramą suteikė Žnino savivaldybė, miesto burmistras Łukaszas Kwiatkowskis ir „Cukrownia Żnin“ vadovas Krzysztofas Milczarekas.
Apžvelgdamas čempionatą, M. Stefaniukas pabrėžė jo istorinę reikšmę:
„Šis čempionatas parodė, ką reiškia tikras komandinis darbas. Kintančios ledo ir oro sąlygos, didelė flotilė ir intensyvus grafikas reikalavo greitų sprendimų ir patirties. Tai, kad pavyko įvykdyti visas suplanuotas lenktynes, daro šį čempionatą istoriniu Lenkijai ir jaunimo ledo buriavimui.“
DN klasė – kova, spręsta metras po metro
DN jaunimo pasaulio čempionato pažiba tapo švedas Tomas Hogårdas (S-906), laimėjęs net tris lenktynes ir po itin atkaklios kovos su stipriausiais Estijos bei Lenkijos sportininkais iškovojęs pasaulio čempiono titulą.
Po pergalės T. Hogårdas sakė: „Nuostabios lenktynės, puiki kompanija ir puikūs treneriai – viskas susidėliojo idealiai. Tai buvo savaitė, kai kiekvienas metras buvo svarbus, o būtent tokios sąlygos formuoja tikrus čempionus.“
DN jaunimo pasaulio čempionato prizininkai:
1 vieta – Tom Hogård (Švedija)
2 vieta – Mateusz Gigielewicz (Lenkija)
3 vieta – Jakub Kamiński (Lenkija)
DN jaunimo Europos čempionato prizininkai:
1 vieta – Mateusz Gigielewicz (Lenkija)
2 vieta – Karl Ader (Estija)
3 vieta – Jakub Kamiński (Lenkija)
Ice Optimist klasė
Ice Optimist jaunimo pasaulio čempionato prizininkai:
1 vieta – Eva Mägi (Estija)
2 vieta – Antonina Dziekańska (Lenkija)
3 vieta – Uku Melnits (Estija)
Ice Optimist jaunimo Europos čempionato prizininkai:
1 vieta – Eva Mägi (Estija)
2 vieta – Antonina Dziekańska (Lenkija)
3 vieta – Uku Melnits (Estija)
„Energa Giżycka Grupa Regatowa“ klubas pasiekė išskirtinį rezultatą – pasaulio ir Europos čempionatuose iškovojo net šešis medalius, tapdamas vienu ryškiausių viso renginio klubinių pasiekimų pavyzdžių.
Lietuvos akcentai
Lietuvai čempionate atstovavę sportininkai taip pat pademonstravo augantį meistriškumą. Vilius Račiūnas DN pasaulio čempionate debiuto metu užėmė 14 vietą, o Rokas Kanapeckas finišavo 16-as.
Ypatingai džiuginantis rezultatas – Mykolo Leipaus pasiekta 7 vieta Ice Optimist Europos čempionate. Tai geriausias rezultatas Lietuvos istorijoje šioje klasėje.
Padėkos treneriams ir rėmėjams
Šie rezultatai nebūtų įmanomi be plataus tarptautinio trenerių ir specialistų tinklo. Nuoširdi padėka:
Marcin Panas (Lenkija),
Elise Umb (Estija),
Tomas Lindgren (Švedija),
Darius Gerasimavičius (Lietuva),
Barbara Dziekańska (Lenkija),
Aivar Laus (Estija).
Taip pat ypatinga padėka sportininkų tėvams ir rėmėjams, kurių parama sudarė sąlygas kokybiškam pasirengimui ir dalyvavimui tarptautiniame čempionate.
Estija – Ice Optimist kaip kelias į meistriškumą
Estija ir toliau išlieka jaunimo ledo buriavimo vystymo etalonu. Ice Optimist klasė čia laikoma ne papildoma, o pamatine disciplina, kurioje formuojami būsimi čempionai. Jaunieji sportininkai skatinami likti ledo buriavimo sistemoje, o ne pasitraukti į kitas sporto šakas.
Evos Mägi dominavimas ir nuolatinis Uku Melnits buvimas ant prizininkų pakylos nėra atsitiktinumas – tai kryptingos nacionalinės strategijos rezultatas. Šis kelias jau anksčiau išugdė pasaulinio lygio sportininkus, tokius kaip Rasmusas Mallinas, savo karjerą pradėjęs Ice Optimist klasėje ir vėliau pasiekęs tarptautinį DN elitą. Žnino čempionatas dar kartą patvirtino, kad Estijos sistema sėkmingai kuria naujas čempionų kartas.
Švedija – gylis, tęstinumas ir konkurencinė kultūra
Švedija į Žniną atvyko su viena gausiausių ir labiausiai susitelkusių jaunimo komandų. Šios šalies sistema paremta tęstinumu – sportininkai nuosekliai pereina nuo Ice Optimist į DN klasę, turėdami stiprų trenerių palaikymą ir gilias ledo buriavimo tradicijas.
Pasaulio čempiono T. Hogårdo pasirodymas tapo ryškiu šios sistemos pavyzdžiu. Jo gebėjimas išlikti greitam ir susitelkusiam tiek idealiomis, tiek ekstremaliomis sąlygomis atspindi ilgalaikį kryptingą pasirengimą.
Bendra pamoka ateičiai
Estiją ir Švediją vienija aiškus požiūris: ledo buriavimas turi būti visavertis, patrauklus ir ilgalaikis kelias jaunam sportininkui, o ne laikinas etapas. Šalių, kurios investuoja į ilgalaikį ugdymą, o ne trumpalaikius rezultatus, kryptis ir formuoja ledo buriavimo ateitį.
