Elitinio padalinio karininkas mirtinai sužalojo ketverių metų mergaitę

Pirmadienį apie 21.30 val. policija gavo pranešimą apie konfliktą šeimoje bute, esančiame pajūrio kurorte Ustkoje.
„Įvykio vietoje pareigūnai sutramdė agresyvų 44 metų vyrą, kuris peiliu sužalojo penkis šeimos narius ir susižalojo pats, – sakė vietos policijos atstovas Jakubas Baginskis. –Nepaisant ilgo gaivinimo, ketverių metų mergaitės išgelbėti nepavyko.“
Įtariamojo žmona ir uošviai buvo nuvežti į ligoninę, o kitas vaikas buvo apžiūrėtas ir išleistas, nes paaiškėjo, kad jis nenukentėjo.
Pareigūnui, 23 metus dirbusiam Valstybės apsaugos tarnyboje, Lenkijos elitiniame padalinyje, atsakingame už aukštų valstybės pareigūnų apsaugą, gresia atleidimas iš darbo dėl drausmės pažeidimo, antradienį agentūrai PAP sakė SOP atstovas spaudai Boguslawas Piorkowskis.
Jis pridūrė, kad pareigūnas praėjo visus privalomus periodinius psichologinius tyrimus.
„Šis klausimas turi būti nuodugniai ištirtas“, – privačiam transliuotojui „Radio ZET“ sakė prezidento kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis. Jis pridūrė, kad atsakomybė už SOP veiklos priežiūrą tenka vidaus reikalų ministrui ir ministrui pirmininkui.
Vėliau antradienį šiaurės Lenkijos Slupsko miesto apygardos prokuratūros vadovas Patrykas Wegneris sakė PAP, kad jo institucija pradėjo bylos tyrimą ir planuoja pateikti įtariamajam kaltinimus trečiadienį, atlikus ketverių metų mergaitės skrodimą.
P. Wegneris sakė, kad kol kas per anksti spręsti apie įvykio aplinkybes ir nusikaltėlio motyvą.
