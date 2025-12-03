Sostinėje atsisveikinama su Nadežda Gultiajeva

„Mus paliko nuostabi dailininkė, Eimunto Nekrošiaus gyvenimo bendražygė, „Meno forto“ įkūrėja Nadežda Gultiajeva“, – socialiniame tinkle vakar pranešė „Meno forto“ bendruomenė.
Atsisveikinimas su N. Gultiajeva vyksta šiandien, nuo 11 iki 21 val., ir ketvirtadienį, gruodžio 4 d., 9–11 val., „Meno forte“ (Bernardinų g. 8, Vilnius).
Urna su velionės palaikais bus išnešama 11 val. N. Gultiajeva amžinojo poilsio atguls Šiluvos kapinėse.
N. Gultiajeva gimė 1949 metais Irkutske, ten pat 1972 m. baigė menų mokyklą.
1973–1975 m. studijavo scenografiją Aukštuosiuose režisierių kursuose A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, stažavosi Didžiajame M. Gorkio dramos teatre, o nuo 1976 m. apsigyveno Lietuvoje.
Čia ji dirbo dailininke Jaunimo teatre, 1998 m. su vyru E. Nekrošiumi ir Kultūros ministerija įkūrė Teatro studiją „Meno fortas“.
2016 m. N. Gultiajeva apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
