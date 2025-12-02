 Mirė kostiumų dailininkė, „Meno forto“ įkūrėja Nadežda Gultiajeva

Mirė kostiumų dailininkė, „Meno forto“ įkūrėja Nadežda Gultiajeva

2025-12-02 09:56
Karolina Konopackienė (ELTA)

Mirė kostiumų dailininkė, scenografė ir vaidybos teatro „Meno fortas“ įkūrėja Nadežda Gultiajeva.

Nadežda Gultiajeva
Nadežda Gultiajeva / Freepik.com, „Meno forto“ nuotr.

„Šią naktį mus paliko nuostabi dailininkė, Eimunto Nekrošiaus gyvenimo bendražygė, Meno forto įkūrėja Nadežda Gultiajeva“, – socialiniame tinkle pranešė „Meno forto“ bendruomenė.

N. Gultiajeva gimė 1949 metais Irkutske, ten pat 1972 m. baigė menų mokyklą.

1973–1975 m. studijavo scenografiją Aukštuosiuose režisierių kursuose A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, stažavosi Didžiajame M. Gorkio dramos teatre, o nuo 1976 m. apsigyveno Lietuvoje.

Čia ji dirbo dailininke Jaunimo teatre, 1998 m. su vyru E. Nekrošiumi ir Kultūros ministerija įkūrė Teatro studiją „Meno fortas“.

2016 m. N. Gultiajeva apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Šiame straipsnyje:
Nadežda Gultiajeva
mirė
kostiumų dailininkė
Meno fortas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų