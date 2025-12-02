Mirė kostiumų dailininkė, „Meno forto“ įkūrėja Nadežda Gultiajeva

„Šią naktį mus paliko nuostabi dailininkė, Eimunto Nekrošiaus gyvenimo bendražygė, Meno forto įkūrėja Nadežda Gultiajeva“, – socialiniame tinkle pranešė „Meno forto“ bendruomenė.
N. Gultiajeva gimė 1949 metais Irkutske, ten pat 1972 m. baigė menų mokyklą.
1973–1975 m. studijavo scenografiją Aukštuosiuose režisierių kursuose A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, stažavosi Didžiajame M. Gorkio dramos teatre, o nuo 1976 m. apsigyveno Lietuvoje.
Čia ji dirbo dailininke Jaunimo teatre, 1998 m. su vyru E. Nekrošiumi ir Kultūros ministerija įkūrė Teatro studiją „Meno fortas“.
2016 m. N. Gultiajeva apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
