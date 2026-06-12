Telšiuose pasiektas Lietuvos rekordas

Oficialiai užfiksuotas rekordo rezultatas – 23 metrų ilgio kompozicijos perimetras. „Šio rekordo vertė slypi ne vien įspūdingame dydyje. Išties unikalu tai, kad rekordinė kompozicija buvo sukurta iš vienos rūšies gėlių, vien tik iš bijūnų, kurie yra laikomi Telšių simboline gėle. Skaičiuojama, kad meninei kompozicijai sukurti panaudota apie 5 tūkst. bijūnų žiedų ir pumpurų bei natūralios augalinės žalumos elementų“, – sakė rekordo siekimą stebėjęs ir rezultatą užfiksavęs „Rekordų akademijos“ vadovas Gintaras Pocius.
Pagrindinė iniciatyvos idėja buvo suburti bendruomenę bendrai kūrybai. Prie rekordinės kompozicijos atsiradimo prisidėjo Telšių miesto gyventojai, seniūnijos, bendruomenės, įvairios organizacijos ir pavieniai žmonės. Visi bijūnų žiedai buvo sunešti iš žmonių sodų ir daržų – gėlės nebuvo perkamos papildomai, todėl kiekvienas žiedas tapo asmeniniu indėliu į bendrą kūrinį.
Kompozicijos kūrimo metu Turgaus aikštėje netrūko šurmulio ir geros nuotaikos. Prie kompozicijos vienu metu darbavosi floristai, savanoriai ir bendruomenių atstovai, o pats procesas virto gyva miesto šventės dalimi, traukusia tiek telšiškių, tiek miesto svečių dėmesį.
„Norėjosi sukurti ne tik rekordą, bet ir reiškinį, kuris žmones sujungtų. Kad kiekvienas atneštas bijūno žiedas taptų maža žmogaus dalimi bendrame kūrinyje“, – sakė idėjos iniciatorė floristė Birutė Lekavičiūtė.
Svarbi projekto dalis buvo ir tvarumas. Kompozicija kurta naudojant daugkartines konstrukcijas bei vandens merkyklas, atsisakant floristinių kempinių („oazių“) ir kitų aplinkai nedraugiškų priemonių. Toks sprendimas leido išlaikyti gėlių gyvybingumą visos miesto šventės metu bei sumažinti poveikį aplinkai.
Šis Telšių kultūros centro organizuotas renginys ir jo metu pasiektas rekordas dar kartą parodė, kad didžiausi darbai gimsta tuomet, kai bendruomenė veikia išvien. Telšiai ne tik papildė Lietuvos rekordų istoriją nauju įrašu, bet ir sukūrė išskirtinį vienybės, kūrybos ir miesto tapatybės simbolį.
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