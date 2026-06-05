Valdo Adamkaus premija įteikta aplinkosaugininkei Linai Paškevičiūtei

Šeštoji V. Adamkaus premija vienai iš judėjimo „Girių spiečius“ iniciatorių ir nevyriausybinės organizacijos „Aplinkosaugos koalicija“ vadovei skirta už pastangas darnia linkme pasukti šalies miškų politiką. Ceremonijos metu laureatei buvo įteikta 5 tūkst. eurų bei skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio skulptūra.
„Gamtos apsauga yra viešas interesas, valstybės brandos matas ir mūsų politinės kultūros lakmuso popierėlis. Žmogaus tapatybė yra glaudžiai susijusi su jo aplinka, nuo kurios tiesiogiai priklauso savijauta ir sveikata. Gamtą daugelis iš mūsų jaučia kaip gyvą esybę – tarsi bendrapilietį be pilietybės, kuris jaučia, reaguoja, atsigauna ir nyksta, bet negali pats kalbėti. Ne veltui brandžių miškų plynus kirtimus ar sunaikintas upių rėvas daug kas išgyvena kaip gilią netektį“, – teigė L. Paškevičiūtė.
Ceremonijos metu skambėjusioje V. Adamkaus sveikinimo kalboje akcentuota aplinkosaugos svarba žmogui ir šaliai.
„Mes daug kalbame apie ateities Lietuvą. Ir dažniausiai minime geopolitinius iššūkius, ekonomiką, švietimą, kultūrą. Tačiau neretai pamirštame, kad viso to atrama ir pamatas – aplinka, kurioje gyvename. Suniokojus gamtą, nukentės mūsų geopolitinis saugumas ir ekonomika, o švietimas ir kultūra liks tik tuščiomis kalbomis. Nes gamtosauga visada buvo ir visada bus neatskiriama bendrosios kultūros, bendrosios Lietuvos raidos ir pažangos dalis“, – teigė V. Adamkus.
Kaip rašoma VDU pranešime, L. Paškevičiūtės vykdomas gamtosauginių interesų atstovavimas bei pasiūlymų formavimas skatina institucijas, sprendimų priėmėjus, pilietinę visuomenę imtis pokyčių gamtosaugos naudai.
„Savo veikla ji smarkiai prisideda, kad miškų politika taptų ne siauru specialistų ginču, o viešu diskusijų objektu. (...) L. Paškevičiūtės vedamų organizacijų veikla sujungė viešojo intereso gynimą su moksliniu argumentavimu“, – teigiama pranešime.
Už aplinkosauginę veiklą L. Paškevičiūtė 2023 metais „Atliekų kultūros“ apdovanojimuose gavo „Metų pasiaukojimo“ įvertinimą, o 2024 metais Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijos komitetas jai skyrė ypatingą dėmesį.
Prezidento V. Adamkaus premija atnaujintu formatu teikiama nuo 2021 metų. Jos laureatais yra tapę: dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrius Bučas, profesorė Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius.
1992–2005 metais buvo teikiama paties V. Adamkaus inicijuota aplinkosaugos premija, kuria buvo siekiama prisidėti prie aplinkosaugos plėtros Lietuvoje.
Naujausi komentarai