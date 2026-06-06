Dažniausios naujakurių klaidos planuojant interjerą

Techniniai sprendimai – per vėlai
Interjero dizainerė, studijos „IJANdesign“ įkūrėja Julija Naradauskaitė-Brunickė sako, kad viena dažniausių naujakurių klaidų – techninius sprendimus vertinti kaip atskirą etapą, o ne neatsiejamą interjero planavimo dalį.
„Geras elektros planavimas yra nematoma interjero kokybė – apie jį negalvojame tol, kol viskas veikia idealiai. Tačiau vos tik paaiškėja, kad miegamajame nepatogu išjungti šviesą neišlipus iš lovos, svetainėje pritrūksta kištukinių lizdų ar jungiklis atsiduria už baldo, šie sprendimai iš karto tampa labai pastebimi“, – sako J. Naradauskaitė-Brunickė.
Pasak interjero dizainerės, elektros instaliacijos planavimas turėtų prasidėti ne tada, kai interjeras jau beveik baigtas, o kartu su baldų išdėstymo, apšvietimo ir kasdienių įpročių planavimu.
Neįvertinamos realios situacijos
„Kiekviena namų zona turi savo logiką. Svetainėje beveik visada prireikia daugiau kištukinių lizdų, nei iš pradžių atrodo, miegamajame svarbu suplanuoti jungiklius prie lovos, o virtuvėje elektros taškai turi būti tiesiogiai susieti su baldų projektu ir buitine technika. Patogūs namai prasideda tada, kai šie sprendimai planuojami pagal realius gyvenimo scenarijus“, – teigia ji.
ABB pardavimų specialisto Marjan Sadochos teigimu, svarbu ieškoti ne pavienių techninių elementų, o bendrų sprendimų.
„Jungikliai jau seniai nebėra vien šviesos įjungimo priemonė. Šiuolaikiniuose namuose vis dažniau norima vienoje sistemoje integruoti skirtingas funkcijas – nuo šviesos reguliavimo ir žaliuzių valdymo iki įkrovimo lizdų ar išmaniųjų namų sprendimų. Kai visa tai dera vienoje dizaino linijoje, techniniai elementai tampa organiška interjero dalimi, o ne kompromisu tarp estetikos ir funkcionalumo“, – sako M. Sadocha.
Nenumatomi ateities poreikiai
Dar viena dažna klaida – planuojant būstą orientuotis tik į dabartinį gyvenimo etapą, neįvertinant, kaip poreikiai gali keistis ateityje.
„Technologijų namuose tik daugėja, keičiasi gyvenimo įpročiai, atsiranda naujų poreikių. Jei interjeras suplanuotas nelanksčiai, vėliau neišvengiamai atsiranda laikinų sprendimų: ilgintuvų, adapterių ar papildomų techninių elementų, kurie nei estetiški, nei patogūs“, – pastebi interjero dizainerė.
Nepagalvojama apie apšvietimo valdymą
Anot interjero dizainerės, šiuolaikiniuose namuose vien bendro apšvietimo dažniausiai nebepakanka.
„Šviesa ne tik apšviečia erdvę – ji formuoja emociją. Ryte norisi ryškesnės, aktyvesnės aplinkos, vakare – švelnesnės ir jaukesnės atmosferos. Todėl moderniame interjere beveik visada planuojami keli apšvietimo scenarijai, leidžiantys erdvę pritaikyti skirtingiems dienos ritmams“, – sako J. Naradauskaitė-Brunickė.
ABB atstovo teigimu, svarbu ne tik suplanuoti skirtingus valdymo scenarijus, bet ir užtikrinti, kad jais būtų lengva ir patogu naudotis.
„Komfortą lemia ne vien pats apšvietimas, bet ir tai, kaip lengvai žmogus gali jį pritaikyti savo poreikiams. Dėl to vis dažniau pasirenkami sprendimai su šviesos reguliavimu, judesio jutikliais ar išmaniojo valdymo funkcijomis“, – komentuoja M. Sadocha.
Pamirštama ergonomika
Net ir estetiškai nepriekaištingi namai gali prarasti dalį savo komforto, jei techniniai sprendimai neapgalvoti atsižvelgiant į kasdienius įpročius ir judėjimą erdvėje.
„Geras interjeras, kai nereikia galvoti, kaip juo naudotis. Jungikliai turi būti ten, kur jų tikiesi instinktyviai: prie įėjimų, pagrindinėse judėjimo trajektorijose, šalia lovos ar poilsio zonose. Net ir estetiškai nepriekaištingas sprendimas praranda vertę, jei naudotis kasdien juo nepatogu“, – sako interjero dizainerė.
Pasak J. Naradauskaitės-Brunickės, techniniai elementai planuojant interjerą dažnai vertinami tik per funkcionalumo prizmę, nors jie reikšmingai prisideda ir prie bendro erdvės vaizdo.
„Džiaugiuosi, kad klientai vis daugiau dėmesio skiria detalėms – kaip jungikliai ar kištukiniai lizdai dera prie sienų spalvų, bendrų architektūrinių ar kitų interjero sprendimų. Pastebiu aiškią kryptį link minimalistinių formų, švarių linijų ir sprendimų, kurie subtiliai įsilieja į erdvę, o ne joje dominuoja“, – teigia ji.
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