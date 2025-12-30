Išpylėte kavą ar vyną? Vienas neteisingas judesys – ir staltiesė sugadinta

– Kokios dažniausios klaidos ir su kuo nereikėtų iš pradžių valyti, jeigu kažką išpylėme?
– Jeigu kažką išpylėme ant staltiesės, nepulkime valyti buitiniais valikliais, kuriuos turime po ranka – jie nepadės. Dėmė tiesiog išsiplės ir staltiesė atrodys dar negražesnė. Nereikėtų valyti nei druska, nei soda. Tai elementarios buitinės priemonės, kurios šiuo atveju nepadeda. Staltiesę reikėtų gelbėti tik po puotos – apdorojus dėmes ir išskalbus ją tinkamu režimu su skalbikliais.
– Ką daryti, jeigu kažką išpylėme, dėmė matosi ir norisi ją nuvalyti?
– Dėmę galima švelniai nusausinti servetėle. Jeigu tai raudono vyno dėmė, galima pabandyti ją „gesinti“ baltu vynu, kad spalva kiek pašviesėtų, tačiau visiškai dėmės taip neišvalysime.
– Po švenčių jos negalima ilgai laikyti?
– Po švenčių staltieses būtina apžiūrėti ir įvertinti, kokios dėmės liko – ar tai vynas, ar riebalai. Pirmiausia reikia išvalyti dėmes, tik tada skalbti visą staltiesę. Prieš tai ją reikia nupurtyti, nugramdyti maisto likučius ir paruošti skalbimui.
– Ar priklauso, ant kokios medžiagos kažkas išsipila?
– Taip, tai labai svarbu. Dažniausiai naudojamos medvilninės staltiesės, kurios gerai sugeria dėmes ir jas sunkiau išvalyti. Taip pat pasitaiko šilkinių staltiesių – jos itin lepios ir reikalauja daugiau atsargumo. Visada rekomenduojama atsižvelgti į gamintojo nurodymus etiketėje – ypač dėl skalbimo temperatūros.
– Iš kokios medžiagos dėmes išvalyti sudėtingiausia?
– Iš natūralių audinių dėmes pašalinti sunkiausia. Iš sintetinių medžiagų jos dažniausiai išsivalo lengviau.
– Galima sakyti, kad maisto dėmės dabar tampa sunkiau išvalomos?
– Taip, ypač riebalai. Kai kurie aliejai apskritai šalinami tik cheminiu būdu – jų negalima išskalbti paprastai. Tai susiję su sudėtingesne jų sudėtimi.
– Su kuo visgi galima bandyti valyti?
– Namuose galima naudoti paprastą kempinėlę su švelnia puse, neagresyviai valyti dėmę. Taip pat tinka vatos tamponėlis. Po to dėmę galima plauti vandeniu. Dažnai per šventes apsipilame kava ar arbata – tuomet galima pabandyti užberti druskos ant šviežios dėmės ir ją įtrinti. Druska sugeria pigmentą ir gali padėti sumažinti dėmės ryškumą.
