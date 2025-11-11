Kaip įsitikinti, kad stiklinis indas saugus naudoti mikrobangų krosnelėje

Kaip nurodo portalas „Southern Living“, tokiems indams dažniausiai naudojamas grūdintas arba borosilikatinis stiklas. Abu šie tipai skirti atlaikyti aukštą temperatūrą ir staigius jos pokyčius.
Norėdami nustatyti, ar stiklinis indas tinka mikrobangų krosnelei, ieškokite žymėjimo ant dugno ar pakuotės. Ant indo turėtų būti specialus simbolis – stilizuota mikrobangų krosnelė ar banguotos linijos su užrašu „microwave safe“ arba „tinka naudoti mikrobangų krosnelėje“. Jei tokio žymėjimo nėra, geriau tokio indo mikrobangų krosnelėje nenaudoti.
Kai kurie stikliniai indai apskritai neturėtų būti dedami į mikrobangų krosnelę. Netinkami yra negrūdinto stiklo gaminiai, seni, trapūs, antikvariniai indai, taip pat stiklas su metalinėmis detalėmis ar dekoru. Įprastas, negrūdintas stiklas prasčiau atlaiko staigius temperatūros pokyčius ir gali sutrūkti. Senesni indai yra jautresni karščiui. Metalinės puošybos detalės gali sukelti kibirkštis ar net gaisrą. Net ir mikrobangoms tinkami stikliniai indai gali turėti netinkamus dangtelius, todėl prieš naudojant verta patikrinti kiekvieną detalę.
Kodėl kai kurie stikliniai indai dūžta mikrobangų krosnelėje
Stiklas gali įskilti ar sudužti, jei nėra pritaikytas aukštai temperatūrai ir staigiems jos pokyčiams. Negrūdintas stiklas ar ne iš borosilikato pagaminti indai nėra skirti tokiam krūviui. Mikrobangų krosnelėje maistas šyla netolygiai, todėl kai kurios indo vietos gali įkaisti labiau nei kitos – dėl netolygaus išsiplėtimo stiklas gali trūkti.
Tai ypač tikėtina, jei į mikrobangų krosnelę įdedamas labai šaltas indas – pavyzdžiui, ką tik iš šaldytuvo ar šaldiklio. Staigus temperatūros skirtumas sukelia vadinamąjį terminį šoką.
Mikrobangų testas
Jei nesate tikri, ar konkretus stiklinis indas tinka mikrobangų krosnelei, galima atlikti paprastą testą (suprantant, kad yra nedidelė sudužimo rizika).
Į mikrobangų krosnelę įdėkite tikrinamą stiklinį indą ir šalia pastatykite mikrobangoms tinkamą puodelį su vandeniu. Šildykite apie 1 minutę didžiausia galia. Tuomet atsargiai patikrinkite:
jei vanduo karštas, o stiklinis indas išlieka vos šiltas ar vėsus, jis greičiausiai tinka naudoti mikrobangų krosnelėje;
jei stiklinis indas labai įkaito, o vanduo liko beveik šaltas, tokio indo geriau mikrobangų krosnelėje nenaudoti.
Saugumo taisyklės naudojant stiklinius indus mikrobangų krosnelėje
Rinkitės tik pažymėtus indus. Visada tikrinkite, ar yra žyma, jog indas tinkamas mikrobangų krosnelei.
Naudokite negilius indus. Taip šiluma pasiskirsto tolygiau ir sumažėja karštų taškų rizika.
Venkite staigių temperatūros pokyčių. Nešildykite labai šaltų indų iš karto pilna galia.
Apžiūrėkite indus. Nenaudokite įskilusių, įtrūkusių ar atšokusius kraštus turinčių indų.
Patikrinkite dangtelius. Jie taip pat turi būti tinkami mikrobangų krosnelei ir turėti angas garams išeiti.
Venkite metalo ir neaiškių dangų. Neuždėkite į mikrobangų krosnelę indų su metalinėmis juostelėmis, dekoru ar nežinomos sudėties spalvotomis dangomis – jos gali kibirkščiuoti arba išskirti chemines medžiagas.
Pamaišykite maistą. Retkarčiais pamaišykite ar pasukite indą, kad šiluma pasiskirstytų tolygiau.
Dar vienas svarbus įspėjimas
Šildant skysčius mikrobangų krosnelėje, ypač vandenį, reikia būti atsargiems. Vanduo gali perkaisti be matomų virimo požymių ir išsilieti ar „sprogti“ pajudinus puodelį. Todėl visada leiskite jam šiek tiek pastovėti ir judinkite atsargiai, kad išvengtumėte nudegimų.
