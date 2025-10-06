Agnė Grigaliūnienė atvirai: man negėda pasakyti – aš meldžiausi, kad mama išeitų

Tačiau A. Grigaliūnienė šiandien neslepia pastaruosius septynerius metus daug laiko bei pastangų skyrusi ir ne tokiems matomiems darbams. O sąmoningumui. Psichoterapija, piligriminės kelionės, gilios meditacijos – moteris išties nemažai visko išbandė. Tačiau mamos slaugymas ir mirtis buvo tos patirtys, kurioms sunku pasiruošti.
„Po mamos laidotuvių aš supratau, kad dabar man yra stop. Ir aš tikrai dabar nevaidinsiu, kad aš dirbu. Kolegos mane išleido ir aš išvažiavau į Nidą. Nuėjau kokius 500 kilometrų per tą mėnesį. Žmonės turbūt matė mane miškuose, kaip parklupusi prie medžio verkiau ir kaip žemę bučiavau. Kaip rėkiau ir kaip pykau, ir kaip viską reikėjo išleisti“, – šįvakar itin atvirame interviu laidai „Kasdienybės herojai“ papasakojo A. Grigaliūnienė.
A. Grigaliūnienė ir anksčiau yra turėjusi išties įvairių gyvenimo išbandymų. Iširus pirmajai santuokai, jos skyrybas su žinomu futbolininku aptarinėjo visa Lietuva. Tuomet Agnė pažino ir vienišos mamos dalią. Taip pat ji patyrė nemažai spaudimo dirbdama televizijoje ir dainuodama arba vesdama renginius. Amžinus stereotipus, kaip moteris turi atrodyti ir elgtis, Agnė žino mintinai.
Ir nors šiais metais A. Grigaliūnienė praktiškai gyveno ligoninėje, vis dėl to mamos slaugymas nebuvo jai didelis netikėtumas. Jau ne vienerius metus ji buvo atramai sveikatos problemų turėjusiai mamai.
„Aš neatsimenu daug ko iš to laikotarpio. Aš verkiau naktimis. Bet man jausti nebėra gėda jau seniai“, – pasakojo laidos pašnekovė.
Moteris sako, kad su mama turėjo labai artimą ryšį, o draugai ją vadina mamos kopija.
„Aš visada žinojau, kad ji pasveiks. O paskutiniais metais aš labai aiškiai pajutau, kad artėja pabaiga“, – sakė žinoma moteris.
O kritikos ir nesupratimo A. Grigaliūnienė patyrė net tokiame jautriame periode. Socialiniuose tinkluose aprašydama savo patirtis, ji sulaukdavo komentarų, kam dalijasi tokiais jautriais momentais arba kodėl atveda dukrą pas tokį sunkų sunkų ligonį.
„Mes juk esam gimę gyventi gentyje. Tad kai pasidalini savo išgyvenimais, juos pakelti tampa daug lengviau“, – sakė A. Grigaliūnienė.
Agnė sako neįsivaizdavusi mamos šermenų jokiose šarvojimo salėse. Tad nusprendė pasielgti netradiciškai ir visus artimuosius sukvietė ir mėgstamą, jaukią šeimos draugų kavinę gamtos apsuptyje.
„Atsisveikinimas su mama man labai aiškiai parodė, kad iš tikrųjų man yra svarbu“, – sakė Agnė.
Laida ,,Kasdienybės herojai“ – pirmadieniais 21 val. per Delfi TV.
