Dainininkė Dua Lipa padavė „Samsung“ į teismą

D. Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad „Samsung“ „masiškai, nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių“.
Savo ruožtu „Samsung“ pareiškime teigė, kad popžvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai „Samsung TV Plus“.
„Atvaizdas buvo panaudotas tik gavus aiškų turinio partnerio patvirtinimą, kad leidimas buvo gautas, įskaitant jo naudojimą ant mažmeninei prekybai skirtų dėžių“, – teigiama pareiškime, kuriame taip pat priduriama, kad bendrovė „aktyviai siekė ir tebėra atvira konstruktyviam sprendimui su D. Lipos komanda“.
Teisiniuose dokumentuose pateikta aukštos raiškos televizoriaus dėžės nuotrauka. Televizoriaus ekrane matyti keletas vaizdų, didžiausiame iš jų – dalis D. Lipos veido. Nuotrauka, pavadinta „Dua Lipa – užkulisiuose „Austin City Limits“, 2024 m.“, yra užregistruota JAV autorių teisių tarnyboje ir, kaip teigiama ieškinyje, priklauso D. Lipai.
Ieškinyje išvardijami D. Lipos platūs komerciniai partnerystės ryšiai, įskaitant su „Puma“, „Versace“, „Yves Saint Laurent“, „Porsche“, „Apple“, „Chanel“, „Nespresso“, „Bvlgari“ ir „Tiffany & Co.“.
„D. Lipa atsargiai atsirenka komercinius partnerius ir sukūrė aukščiausios klasės prekės ženklą per kruopščiai atrinktas, aukščiausios klasės rėmimo ir reklamos sutartis, – teigiama ieškinyje. – Laikydamasi šios apgalvotos strategijos, ieškovė nebūtų suteikusi leidimo naudoti savo vardą, atvaizdą ar panašumą, susijusius su pažeidžiančių produktų pardavimu.“
Ieškinyje prašoma visam laikui uždrausti naudoti jos atvaizdą ir išmokėti ne mažesnę kaip 15 mln. JAV dolerių kompensaciją.
