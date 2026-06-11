Dėl naujo laikrodžio – isterijos banga

Prie parduotuvių durų paromis budintys entuziastai, milžiniškos eilės laukiančių, kol apsaugininkai pravers laikrodžių prekybos centro duris. Tokius vaizdus gegužės pabaigoje išvydo kelių pasaulio didmiesčių gyventojai. Teisė prekiauti naujaisiais „Swatch“ laikrodžiais turėjo ribotas skaičius parduotuvių Europoje, JAV, Azijoje.
Anot Prancūzijos žiniasklaidos, šioje šalyje laikrodžių aistruoliai sunkiai valdė emocijas. Tą rytą, kai šiais laikrodžiais pradėta prekiauti Paryžiuje, prie „Swatch“ parduotuvės Eliziejaus laukuose būriavosi keli šimtai žmonių. Artėjant pardavimo pradžiai, pirkėjai veržėsi į priekį – policijai teko panaudoti ašarines dujas. Galiausiai parduotuvę teko uždaryti.
Neramumų kilo ir kituose Prancūzijos miestuose. Lilyje keli eilėje laukę pirkėjai pranešė buvę užpulti. Kalbėta, kad miesto valdžia imsis teisinių veiksmų prieš Šveicarijos kompaniją, nes dėl jos kaltės buvo sutrikdytas viešasis eismas.
Apie chaosą pranešė ir Niujorke Taimso aikštėje esančios „Swatch“ parduotuvės lankytojai, situaciją lyginę su metalo ir pankroko gerbėjų peštynėmis. Darbo policija turėjo ir Vokietijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Tailande.
„Swatch“ pakartojo: „Royal Pop“ kolekcija nėra riboto leidimo, laikrodžių bus galima įsigyti dar kelis mėnesius. Tačiau perpardavėjams pirmoji pardavimo diena – labai svarbi: kai kurie klientai taip nori kuo greičiau rankose laikyti geidžiamą laikrodį, kad sutinka mokėti didesnę nei oficiali kainą. O kas pirmas pasiūlys geidžiamą prekę, tas uždirbs daugiau.
Panašus ažiotažas buvo kilęs ir 2022-ųjų pavasarį, kai „Swatch“ išleido kolekciją „MoonSwatch“.
Ažiotažą dėl naujojo „Swatch“ laikrodžio sustiprino ir tai, kad jo gamintojams pavyko informaciją apie kuriamą naują modelį išlaikyti paslaptyje.
„Swatch Group“ vykdomasis direktorius Nickas Hayekas Šveicarijos žiniasklaidai džiaugėsi: dvejus metus daugiau kaip 1 tūkst. abiejų kompanijų darbuotojų kūrė laikrodžio koncepciją, dizainą, gamino jį, tačiau nė vienas nenutekino informacijos. Prieš dvejus metus buvo patentuotas vardas „Royal Pop“ – gamintojų laimei, žurnalistai to neužfiksavo.
Todėl, kai gegužės 6 d. pasirodė pirmieji mįslingi pranešimai, socialiniuose tinkluose kilo tikra isterija. Pasak N. Hayeko, žinutės apie „Royal Pop“ per savaitę buvo pažiūrėtos daugiau kaip 2,5 mlrd. kartų.
Platesniam pirkėjų ratui prieinamus laikrodžius gaminanti „Swatch“ transformavo „Audemars Piguet“ prabangiosios kolekcijos „Royal Oak“ koncepciją į poparto dizainą. Kad abu modeliai nekonkuruotų, „Swatch“ atsisakė dirželio – „Royal Pop“ modelius galima nešioti kaip klasikinį kišeninį laikrodį, pasikabinus ant kaklo arba naudoti kaip stalo laikrodį – jie parduodami su specialiu stovu.
Aštuonių modelių laikrodžiai pagaminti iš biokeramikos, yra aštuonkampės formos. Laikrodžiai prisukami ranka – gamintojo teigimu, jų energijos atsarga – daugiau nei 90 valandų.
Dar prieš pradedant prekybą skelbta: kolekcija nelimituota, tačiau parduodama bus po vieną laikrodį vienam žmogui per dieną. Kaina – nuo 350 eurų. Tačiau pardavimų platformoje „Ebay“ dar prieš oficialią „Royal Pop“ pardavimo pradžią už naująjį laikrodį iš anksto buvo prašoma daugiau kaip 1,5 tūkst. svarų. Pradėjus prekiauti, kaina dar labiau pakilo: kai kur prašyta ir per 2 tūkst. eurų.
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