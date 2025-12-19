Edas Sheeranas pademonstravo įspūdingus išvaizdos pokyčius

Naujausiame „Men's Health UK“ numeryje Edas Sheeranas demonstravo pilvo preso raumenis ir tatuiruotus bicepsus.
34 metų britų žvaigždė gyvenseną pakeitė gimus vaikams – dukroms Lyrai ir Jupiter. Dainininkas atsisakė greito maisto ir pradėjo sportuoti.
Vis dėlto nepaisant naujos išvaizdos E. Sheeranas pripažino, kad giliai širdyje jis visada bus toks, koks buvo prieš pakeisdamas savo gyvenimo būdą.
„[Fitnesas] tiesiog tapo kažkuo, kas išties praturtino mano gyvenimą. Manau, kad iš esmės esu picą valgantis ir alų geriantis rūkalius, bet tai nėra realu būnant trisdešimtmečiu tėvu“, – „Men's Health UK“ sakė jis ir pridūrė, kad vis dar leidžia sau pasmaguriauti, tačiau „ne kiekvieną dieną“.
Dainininkas atviravo, kad svaiginančios karjeros pradžia lėmė jo fizinės sveikatos pablogėjimą.
„Sakyčiau, nuo 20 iki 30 metų gyvenau gana nesveikai. Ir nors man sekėsi gerai profesinėje srityje, nesakyčiau, kad tai atsispindėjo mano asmeniniame gyvenime“, – tikino jis.
Anot jo, fizinė gerovė labai susijusi su psichine sveikata ir savijauta.
E. Sheeranas nusprendė pakeisti savo gyvenimą 2020 m. gimus vyriausiai dukrai Lyrai, kuriai dabar penkeri.
„Norėjau būti atsakingu tėčiu, norėjau jaustis ir atrodyti gerai. Nenorėjau paimti savo vaiko ant rankų ir jausti nugaros skausmą“, – pasakojo jis.
„Ir tai atsispindi profesiniame gyvenime... Norėjau scenoje jaustis antžmogiu“, – pažymėjo atlikėjas.
