Gala renginyje – neįprastas įvaizdis: ar atpažįstate, kokia garsenybė slepiasi po kauke?

„Academy Museum Gala“ renginyje neįprastą įvaizdį demonstravo verslininkė, televizijos žvaigždė Kim Kardashian.
44-erių K. Kardashian į penktąjį kasmetinį renginį atvyko vilkėdama kūno spalvos kaukę, kuri dengė jos veidą ir plaukus.
Veido kaukę ji derino prie „Maison Margiela“ 2025 m. rudens / žiemos kolekcijos suknelės be petnešėlių, tačiau su drapiruotomis rankovėmis.
Įvaizdį papildė daugiasluoksnis kristalais puoštas kaklo vėrinys su žaliais brangakmeniais.
K. Kardashian žurnalui „Variety“ atskleidė, kad nepaisant paslėpto veido, ji į renginį vis tiek atvyko pasidažiusi.
„Iš Niujorko atskraidinau savo mėgstamą vizažistą Mario, ir tai buvo paskutinės minutės sprendimas, todėl esu tikra, kad jis nėra labai patenkintas“, – sakė žymi moteris.
Tai ne pirmas kartas, kai K. Kardashian demonstruoja beveidį įvaizdį. 2021 m. „Met Gala“ vakarėlyje ji pasirodė vilkėdama nuo galvos iki kojų juodą „Balenciaga“ ansamblį.
