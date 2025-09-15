Giedrius Savickas atidavė pagarbą per anksti išėjusiam bičiuliui

Operos solistė Ieva Barbora Juozapaitytė ir aktorius Arnas Ašmonas į „Žvaigždžių duetų. Nauja era“ sceną atsinešė jautrią istoriją, tilpusią į vienu mylimiausių lietuviškų kūrinių tapusią „Matricą“.
Nuskambėjus S. Mykolaičio dainai, abejingų neliko.
„Ši daina magiška, lyg sapnas. Tai virpuliukai: pavasaris, ruduo, žiema – viskas viename“, – sakė I. B. Juozapaitytė.
Aktorius Giedrius Savickas pasidalijo daugiau nei 20 metų senumo istorija apie tai, kaip „Matricą“ išgirdo pirmąkart.
„Noriu papasakoti vieną trumpą istoriją. Atsimenu, buvo 2003-ieji, gal 2004-ieji. Saulius Mykolaitis pasikvietė mane ir Darių Gumauską į mažą kambariuką. Ir sako: žiūrėkit, aš sukūriau tokią dainą. Ir šita daina nuskambėjo. Atsimenu, buvau vienas pirmųjų, kuris išgirdo šitą dainą. Sakėme, nu gal ir gera daina, vis tiek tu bardas esi“, – pasakojo G. Savickas.
Anot jo, bičiulis niekada negalėjo pagalvoti, jog „Matrica“ taps tokia garsi ir mylima.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
S. Mykolaitis iš gyvenimo pasitraukė 2006-aisiais, būdamas vos 39-erių.
„Saulius niekada negalėjo pagalvoti, kad šita „faina“ skambės visuose konkursuose. Be šitos dainos neapsieina nei vienas konkursas. Ačiū už šitą dainą! Ir ačiū jums labai“, – dainą atlikusiems Ievai ir Arnui dėkojo Giedrius Savickas.
Iš komisijos keturis dešimtukus gavęs duetas tapo vienbalsiais antrosios „Žvaigždžių duetų. Nauja era“ laidos lyderiais.
