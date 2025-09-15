 Giedrius Savickas atidavė pagarbą per anksti išėjusiam bičiuliui

2025-09-15 16:12
LNK inf.

Magija, burtai ir matrica – tokiais žodžiais galima apibūdinti antrosios „Žvaigždžių duetų. Nauja era“ savaitės nugalėtojų pasirodymą. Aktoriaus, režisieriaus, dainuojamosios poezijos atlikėjo Sauliaus Mykolaičio daina „Matrica“, atlikta dviejų talentingų jaunų žmonių, abejingų nepaliko. Emocijų neslėpė ir projekto vedėjas G. Savickas, pasidalijęs asmeniška istorija apie per anksti išėjusį „Matricos“ autorių.

Giedrius Savickas atidavė pagarbą per anksti išėjusiam bičiuliui / M. M. Andrulytės ir D. Matvejevo / ELTOS nuotr.

Operos solistė Ieva Barbora Juozapaitytė ir aktorius Arnas Ašmonas į „Žvaigždžių duetų. Nauja era“ sceną atsinešė jautrią istoriją, tilpusią į vienu mylimiausių lietuviškų kūrinių tapusią „Matricą“.

Nuskambėjus S. Mykolaičio dainai, abejingų neliko.

„Ši daina magiška, lyg sapnas. Tai virpuliukai: pavasaris, ruduo, žiema – viskas viename“, – sakė I. B. Juozapaitytė.

S. Barono nuotr.

Aktorius Giedrius Savickas pasidalijo daugiau nei 20 metų senumo istorija apie tai, kaip „Matricą“ išgirdo pirmąkart.

„Noriu papasakoti vieną trumpą istoriją. Atsimenu, buvo 2003-ieji, gal 2004­-ieji. Saulius Mykolaitis pasikvietė mane ir Darių Gumauską į mažą kambariuką. Ir sako: žiūrėkit, aš sukūriau tokią dainą. Ir šita daina nuskambėjo. Atsimenu, buvau vienas pirmųjų, kuris išgirdo šitą dainą. Sakėme, nu gal ir gera daina, vis tiek tu bardas esi“, – pasakojo G. Savickas.

Saulius Mykolaitis
Saulius Mykolaitis / M. Ambrazo / ELTOS nuotr.

Anot jo, bičiulis niekada negalėjo pagalvoti, jog „Matrica“ taps tokia garsi ir mylima.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

S. Mykolaitis iš gyvenimo pasitraukė 2006-aisiais, būdamas vos 39-erių.

„Saulius niekada negalėjo pagalvoti, kad šita „faina“ skambės visuose konkursuose. Be šitos dainos neapsieina nei vienas konkursas. Ačiū už šitą dainą! Ir ačiū jums labai“, – dainą atlikusiems Ievai ir Arnui dėkojo Giedrius Savickas.

Iš komisijos keturis dešimtukus gavęs duetas tapo vienbalsiais antrosios „Žvaigždžių duetų. Nauja era“ laidos lyderiais.

