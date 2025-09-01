Gordonui Ramsiui atlikta vėžio šalinimo operacija: ragina nepamiršti itin svarbaus dalyko

58-erių vyras padėkojo „neįtikėtiniems“ sveikatos priežiūros darbuotojams už bazaliomos – ne melanomos tipo odos vėžio – pašalinimą. Šeštadienį „Instagram“ įraše G. Ramsay parašė, kad yra „dėkingas ir labai vertina“ savo medikų komandos „greitą ir reaktyvų darbą“.
„Prašau, nepamirškite šį savaitgalį apsauginio kremo nuo saulės“, – rašė jis ir pridūrė: „Prisiekiu, tai ne veido patempimas. Man reikėtų pinigų grąžinimo.“ Įraše buvo matoma jo veido pusė po gydymo su pleistru po ausimi.
Socialinių tinklų naudotojai dalijosi palaikymo žinutėmis. „Cancer Research UK“ palinkėjo G. Ramsiui sėkmės ir padėkojo jam už tai, kad „atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu saugiai elgtis saulėje“. Komentare buvo rašoma: „Ieškokite pavėsio, prisidenkite ir reguliariai bei gausiai tepkite apsauginį kremą nuo saulės“.
NHS teigia, kad bazalioma yra vienas iš pagrindinių ne melanomos tipo odos vėžio, kuris dažnai gali būti lengvai išgydomas.
Ne melanomos odos vėžį daugiausia sukelia ultravioletiniai spinduliai, kurie sklinda iš saulės ir yra naudojami soliariumuose, ir jis prasideda viršutiniame odos sluoksnyje. Pagrindinis jo simptomas yra auglys arba neįprastas odos lopinėlis, dažniausiai randamas saulės veikiamose vietose, pavyzdžiui, veide, kakle ar rankose.
NHS teigia, kad galima sumažinti odos vėžio riziką, atsargiai būnant saulėje, įskaitant apsauginio kremo nuo saulės naudojimą ir reguliarų pakartotinį tepimą. G. Ramsay's geriausiai žinomas dėl populiarių TV programų, tokių kaip „Hell's Kitchen“ ir „Ramsay's Kitchen Nightmares“, vedimo ir savo „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintų restoranų.
Naujausi komentarai