Inga Ruginienė pasisakė apie skandalingąją rankinę: mano vyras patyrė šoką

Prieš kurį laiką internete pasklido kalbos, kad paskirtoji ministrė pirmininkė Inga Ruginienė Seime vaikšto pasipuošusi ypač brangia rankine. Remiantis spėjimais, tai, neva, prabangių mados namų „Fendi“ kūrinys, vertas apie 5 tūkst. eurų.
Į situaciją laidoje „KK2“ sureagavo ir mados kūrėjas, dizaineris Aleksandras Pogrebnojus. Anot jo, nebūtų baisu, jei tai ir būtų tiesa.
„Premjerė yra jauna, simpatiška moteris ir ji turi teisę turėti kokią tik nori rankinę. Visi žmonės turi silpnybių. Pažįstu žmonių, kurie neuždirba labai daug pinigų, bet susitaupo ir vieną kartą į penkerius metus nusiperka kokį nors daiktą, kurio labai nori“, – kalbėjo dizaineris.
Po kilusio skandalo I. Ruginienės atstovas paskelbė, kad jos rankinė – visai ne „Fendi“, o pirkta Italijoje už 50 eurų. Tuomet kilo klausimų ir gandų, ar tai tik nebus padirbinys?
„Nelabai domiuosi rankinėmis, bet kaip supratau, premjerė patvirtino, kad pirko kažkokią kopiją. Na, padirbtą. Realiai, tas, aišku, nėra gerai“, – svarstė parlamentarė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Į kalbas sureagavo ir pati paskirtoji premjerė. Laidos „KK2“ komandai ji iš arti parodė skandalingąją rankinę.
„Šitam rankinukui daug metų, jis jau toks šiek tiek pasitrynęs, bet vis tiek oda išlaiko savo formą ir spalvą. Dėl to labai mėgstu itališkas rankines. Tai nėra aukštos klasės „brendas“. Pajuokausiu, bet mano vyras patyrė šoką. Jis galvojo, kad kaina yra viena, o pasirodo 5 tūkst. eurų! Tikrai ne 5 tūkst. eurų ir tokių rankinukų turiu kelis“, – juokavo premjerė.
Politikė demonstravo ir rankinės etiketę – ant jos nėra „Fendi“ ženklo, tik užrašas „Made in Italy“.
„Tai yra pirkta oficialioje itališkoje parduotuvėje. Akivaizdu, kad tai nėra padirbinys ir kad jį padarė italų gamintojas. Stengiuosi vengti pirkti neaiškios kilmės daiktus ir ten neapsipirkinėju“, – sakė I. Ruginienė.
A. Pogrebnojaus nuomone, brangesnių daiktų politikams gėdytis tikrai nereikėtų.
„Aišku, jei esi socialdemokratas ir atstovauji paprastus žmones, tai Seime nešioti laikrodį, kuris kainuoja 100 tūkst. eurų, atrodo keistai“, – šypsojosi menininkas.
Visgi jis siūlė rasti aukso vidurį ir atsisukti į pirmąją Prancūzijos ponią Brigitte Macron (Bridžit Makron).
„Emmanuelio Macrono (Emanuelio Makrono) žmona kiekvieną kartą apsirengia taip, kiek mūsų visų politikų apranga kainuoja. Čia nieko – ji juk atstovauja šalį. Ji ir neturėtų turėti kažkokių neaiškių pigių rūbų ar rankinių. Nematau čia problemos“, – laidoje „KK2“ teigė A. Pogrebnojus.
