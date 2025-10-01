 Kantri muzikos žvaigždė Parton: dar nemiriau

2025-10-09 18:27
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 79 metų kantri muzikos žvaigždė Dolly Parton pakomentavo naujausius gandus apie savo sveikatą. „Dar nemiriau“, – rašė ji prie dviejų minučių trukmės vaizdo įrašo, kurį paskelbė savo paskyrose socialiniuose tinkluose.

Dolly Parton
Dolly Parton / Scanpix nuotr.

„Tiesiog sklando daug gandų. Bet pagalvojau, kad jei tai išgirsite iš manęs, žinosite, kad man viskas gerai, – teigė D. Parton vaizdo įraše. – Dar nesu pasirengusi mirti. Nemanau, kad Dievas su manimi baigė. O aš dar nebaigiau savo darbo“.

D. Parton praėjusį mėnesį dėl sveikatos problemų atšaukė gruodį planuotus koncertus Las Vegase. Ji smulkmenų nepateikė, tačiau atskleidė, kad, patarta medikų, turi gydytis.

Nerimą po to sukėlė ir atlikėjos jaunesnės sesers raginimas: ji prašė D. Parton gerbėjus kartu melstis už ją.

„Praėjusią naktį visiškai nemiegojau ir meldžiausi už savo seserį Dolly“, – rašė Freida Parton. Kitame įraše ji jau švelnino situaciją ir teigė: „Nenorėjau nieko gąsdinti ar kad tai skambėtų taip rimtai“.

Nepaisant to, tai galėjo paskatinti D. Parton pateikti paaiškinimą. „Visi galvoja, kad sergu labiau nei iš tikrųjų. Negi atrodau serganti?“ – klausė ji įraše. Ji teigė norinti nuraminti visus, kurie nerimauja ir pabrėžė vertinanti visas maldas.

 

 

