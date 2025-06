Livija Gradauskienė: gyvenime esu labai smalsi

– Minėjote, kad idėja savo sodyboje įkurti „Livijos sanatoriją“ kilo iš savanaudiškų paskatų. Gal privertė asmeninė patirtis?

– Kalbėjau su humoru, bet yra ir labai daug tiesos. Man visada skauda širdį, kai žmonės aplink mane blogai jaučiasi. Norėčiau, kad ne tik mano draugai, pažįstami, bet ir visi kiti jaustųsi sveiki, laimingi, būtų geros nuotaikos.

Todėl noriu ieškoti sprendimų, kad mūsų savijauta būtų geresnė. Jei pati ką nors veiksmingo atrandu, dalijuosi ir su kitais. Štai kokius metus vienai savo draugei zyziau, kad išbandytų akupunktūrą. Tai kai per gimtadienį atėjusi į svečius mane išbučiavo, kad išbandė ir jaučiasi geriau, buvau kaip devintame danguje!

Gera kasdienė savijauta – viena iš mano domėjimosi sričių. Aš nekalbu apie tradicinę ar netradicinę mediciną. Kalbu apie tai, ką kiekvienas žmogus pats gali padaryti dėl savęs. Juk lengviausia atsisėdus poliklinikoje paburbėti, kaip viskas blogai, kokios pas specialistus ilgos eilės ir pan. Tačiau klausimas, ką aš pats padariau dėl to, kad truputį geriau jausčiausi. Medikai man – šventi žmonės, bet juk daug dalykų iš tiesų yra mūsų pačių rankose. Tik reikia ieškoti, domėtis, išbandyti, kas tinka, kas padeda pagerinti savijautą, ir tais dalykais naudotis.

Negali žmogaus sveikatos klausimas būti paliktas vien medikams. Aš esu už bendrą darbą. Deja, čia įsijungia žmogaus tingėjimas, o be reikalo, – net ir nedidelis pokytis gyvenime gali daug padėti. Juk, tarkime, atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą, pabandyti tai daryti ramiai, daug pastangų nekainuoja, o rezultatas – rimtas!

– Laidų sveikatos tema buvo ir bus daugybė, bet jau pirmoji „Livijos sanatorija“ LRT mediatekoje susilaukė daugiau nei 10 tūkst. peržiūrų! Nutuokiate, kur jos fenomenas?

– Sutinku, kad laidų, skirtų žmogaus sveikatai, iš tiesų yra daug. Labai mėgstu jas pasižiūrėti, nes ta tema man įdomi, bet šio to pasigendu. Ten kalbama apie ligas, jų priežastis, bet dažnai neišgirstu kokio nors konkretesnio patarimo, kaip padėti žmogui vienu ar kitu atveju. Tai suprantama: juk kiekvieno žmogaus atvejis individualus ir medikai negali viešai dalyti konkrečių receptų.

Būtent dėl to į žmogaus savijautą „Livijos sanatorijoje“ norėjau pažvelgti šiek tiek kitu kampu. Paieškoti kitokių būdų ar tiesiog paprasčiausių sveikatinimosi metodų, kurių žmogus galėtų imtis pats.

Pavyzdžiui, pirmoje laidoje nagrinėjome streso problemą. Ši būsena nėra liga, bet gali sukelti daug problemų. Daugelis iš mūsų tokios būsenos gyvename diena iš dienos, nekreipdami į tai dėmesio. Ai, sakome, visiems tie nervai, visiems problemos… Tarsi patvirtiname faktą, bet nieko dėl to nedarome. Gal vakare po darbų atsipalaiduojame prie televizoriaus arba išlenkiame taurelę įtampai panaikinti. Žodžiu, neieškome sprendimo. Tačiau, jei žinotume daugiau paprastų būdų, kaip sau padėti be poliklinikų, siuntimų, be eilių, gal tikrai ką nors darytume?

Vien žinojimas fakto, kad įkvepiant širdis plaka greičiau, o iškvepiant – lėčiau, duotų naudos. Susinervinę galėtume tiesiog įkvėpti ir pamažu iškvėpti orą. Vien nuo šio veiksmo širdies ritmas sulėtėtų.

Galbūt kuriam nors iš mūsų padėtų lengva šoko terapija – į ledą panardintas veidas? Ji perkrauna žmogų iš stresinės būsenos, kai įsijungia „bėk ar kovok“ režimas, padedantis išgyventi, kai to reikia. O kaip nusiraminti, kai įsivaizduojamo tigro nėra, o visas organizmas tiesiog verda nuo streso? Tada tie streso hormonai, paprastai tariant, ima tave ėsti, kol galiausiai pridaro daug blogų dalykų. Laidoje mokome, kaip, esant stresinei situacijai, perjungti save į kitą – ramybės režimą.

– Įdomu būtų sužinoti, kokių alternatyvų vietoj migdomųjų vaistų siūlote miego sutrikimų turinčiam žmogui?

– „Livijos sanatorijoje“ gvildenome šią problemą kartu su dainininku Egidijumi Sipavičiumi, kuris išgyveno tikrai baisią nemigą. Kvietėme į pagalbą garsią neuromokslininkę, mokslų daktarę, kurios tyrimų objektas yra nemiga. Sužinojome, kokie moksliškai pagrįsti metodai puikiai veikia esant šiai problemai.

Viena iš jos rekomendacijų – pirmoje dienos pusėje gauti dienos šviesos, kad sureaguotų smegenys ir pasigamintų medžiagų, reikalingų nakties miegui. Anot mokslininkės, jei pirmoje dienos pusėje neišlįsime į lauką bent trumpam, naktį tikrai prasčiau miegosime. O juk miegas yra pirmas vaistas nuo visų ligų!

– Ar specialistą parenkate konkrečiam žmogui ir jo problemai?

– Stengiamės. Kartais tenka pasinaudoti moteriška intuicija. Kai kviečiau į „sanatoriją“ aktorę Larisą Kalpokaitę, pasiūliau išbandyti taiči pratimus. Ji labai apsidžiaugė. Pasirodo, ruošdamasi vaidinti viename spektaklyje, Larisa taiči jau buvo išbandžiusi. Pajuto ryškų poveikį, norėjo tęsti, bet, pasibaigus spektaklio rodymams, sako, pasibaigė ir treniruotės.

Taiči – ne tik tradicinis kinų kovos menas, atsiradęs XVII a. Jis dar vadinamas judančia meditacija, nes fiziniai pratimai čia derinami su protu ir dėmesingumu. Puikiai tinka tiems, kurie nenori intensyviai sportuoti – daryti pratimų sporto salėje ar bėgioti lauke.

Laidoje pamatysite, kaip 10–15 minučių kasdienių taiči pratimų daro tikrus stebuklus – praskaidrina nuotaiką, pagerina savijautą. Ir tokių patarimų, padedančių įveikti įvairius negalavimus, bus ne vienas ir ne du.

Kitas pavyzdys – gamtos fotografas Marius Čepulis. Jo silpnoji vieta – nugara. Pasakojo, kad tenka ilgas valandas šaltyje ar karštyje, apsiginklavus sunkia aparatūra, nejudant gulėti ir laukti pasirodant vieno ar kito gyvūno. Specialistas Mariui parodė keletą pratimų, kurie padėjo atpalaiduoti surakintą jo nugarą ir užbėgti skausmams už akių.

– Kiek laidų jau nufilmuota? Ar „Livijos sanatorija“ bus visos vasaros projektas?

– Nufilmuotos jau visos laidos, kurias LRT mediatekos lankytojai galės žiūrėti visą vasarą. Kiekvieną penktadienį vis naujas garsus žmogus dalysis savo problema ir išbandys tam tikros srities specialisto siūlomas sveikatingumo praktikas.

Tarkim, Vyteniui Pauliukaičiui teko daryti, kaip mes juokais pavadinome, inteligento mankštą. Žmogui jau seniai ne šešiolika – taigi, nepuls nei maratonų bėgioti, nei svarmenų kilnoti. Tačiau pabandėme pakrutėti, išjudinti save, kad žvaliau jaustųsi visas kūnas, ir mums pavyko. Aišku, Vytenis mankštos metu mus juokino artistiškai burbėdamas, bet po mankštelės pripažino, kad dabar jaučiasi kur kas geriau. Jo pavyzdys, manau, bus geras įkvėpimas žiūrovams, nes jei jau Vytenis gali penkias minutes skirti mankštai ir po jos jaustis geriau, tai gal ir žiūrovams verta pamėginti?

– Kur vyksta „sanatorijos“ veiksmas? Ar tik ne jūsų vasarnamyje?

– Būtent. Juokiuosi, kad šios idėjos autorė yra dainininkė Monika Liu, kuri sykį, apsilankiusi pas mus svečiuose, pastebėjo, kad čia kaip tikroje sanatorijoje – visiška ramybė.

Taip toji mintis ir pasisėjo, o paskui viskas organiškai susidėliojo. Gyvenime darau tik tai, kas man pačiai tinka, kas įdomu ir ką jaučiu. Dirbtinių dalykų kurti nemoku. Viskas man turi būti pagal labai natūralų vidinį pojūtį.

– Laidoje siūlote be galo platų geros savijautos priemonių spektrą – nuo taiči iki ledo vonių. Ar viską su laidos dalyviais išbandote pati?

– O kaipgi kitaip? Aš ir šiaip gyvenime esu labai smalsi. Man visada viskas įdomu. Štai su aktoriumi Audriumi Bružu lipome į ledo vonią. Ledo terapija puikiai atgaivina ir perkrauna organizmą. Man, labai bijančiai šalčio, tai tikrai buvo nemenkas išbandymas. Kai išlindome iš ledinės vonios, abu buvome tiesiog priblokšti rezultato – jautėmės kaip naujai gimę. Pajutome tokį energijos antplūdį, tokią euforiją... Net nebejaučiau nugaros surakinimo, kurį nuolat jaučiu ir dėl kurio kasdien turiu sportuoti – stiprinti nugaros raumenis. Man šis metodas labai suveikė, gal, sakau, padės ir kitiems?

Dainininkei ir vokalo pedagogei Giedrei Kilčiauskienei suradome akupunktūros specialistą. Jis papasakojo apie tam tikrus taškus mūsų kūne, kuriuos galima masažuoti, jei užklumpa galvos skausmas, nerimas, nuovargis ir kt.

Su atlikėja Juga Šeduikyte išbandėme kuksando sveikatos mokymus. Tai tradicinė senoji Korėjos fizinių pratimų, taisyklingo diafragminio kvėpavimo, meditacijos, akupresūros ir gyvensenos sistema, padedanti įveikti stresą, nuovargį, nemigą, atkurianti emocijų pusiausvyrą, lengvinanti skausmus ir kitus ligų sukeltus negalavimus. Iš esmės tai nesunkūs sveikatinimosi pratimai – tikra geros savijautos palaikymo mokykla. Labai aktuali mums, vakariečiams, kurie skuba, lekia, o paskui stresuoja, kad nieko nespėja. Dar valgo prastą maistą ir kaip civilizacijos dovaną gauna visą puokštę ligų. Todėl kam jau kam, bet mums tikrai vertėtų atsigręžti į tūkstantmetę Rytų išmintį ir netingėti ja pasinaudoti.

Su J. Šeduikyte abi mokėmės, kaip reikia taisyklingai kvėpuoti. Ne taip, kad kilnotųsi visa krūtinė kaip po maratono bėgimo, bet taip, kaip kvėpuoja kūdikis, – pilvu.

– Gal kaip „Livijos sanatorijos“ direktorė paatvirausite, kokie negalavimai dažniausiai kankina mūsų žvaigždes?

– Na, žvaigždės yra tokie patys žmonės kaip visi. Todėl ir jų negalavimai panašūs į mūsų. Jie kyla dėl streso, įtampos, užgriuvusių gyvenimo bėdų. Tuomet blogai miegame, būname įsitempę. Nuo įtampos ir nugarą surakina, ir galva įsiskausta, o jei dar nėra kada pajudėti, tuomet ir svoris auga, ir nemeilė sau atsiranda.

Štai LRT radijo ir televizijos laidų vedėjas Giedrius Masalskis prisipažino, kad sunkiu metu patyrė ilgalaikį stresą, o šis sukėlė nemigą, kūno skausmų. Jam į pagalbą pakvietėme Vitalijų Majorovą, kuris gilinasi, kaip veikia mūsų nervas klajoklis, ir pamokė, kaip perjungti savo nervus į kitą – ramybės – režimą.

– Kaip žinomi žmonės reagavo į kvietimą pasidalyti asmeninėmis sveikatos problemomis? Juk tai ne tas pats, kas pasakoti apie savo laisvalaikį ar profesinius pasiekimus. Ar lengvai pavyko juos įkalbėti?

– Savo laidoje primygtinai nekamantinėju ir nespaudžiu žmogaus kalbėti apie tai, ko jis nenori. Tačiau kiekvienas nori būti išklausytas. Mane iki širdies gelmių sujaudino E. Sipavičiaus istorija apie nemigą. Atlikėjas labai nuoširdžiai dalijosi, ką tai reiškia ir kaip tai atsiliepia kasdieniam gyvenimui, sveikatai. Po laidos Egidijus dėkojo, kad jį išklausiau. Matėsi, kad tarsi nusiėmė nuo pečių naštą.

Noriu, kad žmogus, atvykęs pas mane į laidą, jaustųsi gerai. Jei bus įdomu ir naudinga svečiui, gaus naudos ir žiūrovas. Visi pašnekovai, kuriuos kviečiau ir supažindinau su įdomiais specialistais, jų siūlomomis sveikatinimosi praktikomis, savo vizitu liko patenkinti.

– Kaip jūs pati rūpinatės savo sveikata, savijauta kasdien – ar turite kokių nors ritualų, taisyklių?

– Galiu drąsiai pasakyti, kad jau esu atradusi savo būdą, kaip jaustis gerai. Tai sportas. Be jo negaliu išbūti nė dienos. Jei tik turiu laisvą minutę tarp darbų – išsyk lekiu į sporto salę. Einu į grupines treniruotes, sportuoju su treneriu. Jaučiu, kaip iš karto pagerėja nuotaika, savijauta.

Tačiau jei jums nepatinka sportas salėje, ieškokite savo būdo jaustis gerai – plaukiokite baseine, vaikščiokite, bėgiokite, šokite ar išbandykite dar ką nors. Visi būdai yra puikūs, tik reikia valios prisiversti judėti.

– Kada prasideda jūsų rytas?

– Oi, anksti. Mano rytas prasideda nuo ilgo pasivaikščiojimo su šuniukais, o baigiasi lygiai taip pat. Tad, jei nežinote, kaip pradėti judėti, įsigykite šunį ir viskas išsispręs savaime. Kasdien būsite ir pasportavę, ir gryname ore pabuvę, ir padovanoję milžinišką dovaną savo sveikatai. Jau nekalbu apie begalinę meilę.

– Šią vasarą ne tik kviesite Lietuvos žmones sveikatintis į „Livijos sanatoriją“, bet ir girdėsime jus per LRT radiją. Paruošėte naują laidą, kuri vadinasi „Genijaus kailyje“. Ko joje tikėtis?

– Sekmadieniais garsius Lietuvos žmones kviesiu į smagų žaidimą – siūlysiu įsisukti į genijaus kailį ir pamėginti paklaidžioti jo gyvenimo keliais. Kiekvienoje laidoje dalyvaus po du dalyvius. Garsus Lietuvos žmogus virtualiai susitiks su pasaulinio masto genijumi. Pavyzdžiui, pirmoje laidoje Merūnas susitiko su menininku Salvadoru Dali ir bandė atsakyti į klausimus apie jį, rinkdamasis iš trijų atsakymų variantų.

Nagrinėdami pasaulinio genijaus gyvenimo kelius, laidos svečiai išsikalba ir apie savo išgyvenimus.

Klausytojų laukia daug faktų ir nuotykių iš genijų gyvenimo, taip pat ir žvaigždžių prisipažinimų, patyrusių kai ką panašaus.

Tai patvirtino ir vienas iš šios laidos svečių – aktorius Giedrius Savickas, kuriam teko susitikti su vienu žinomiausių XX a. aktorių Charlie Chaplinu. Patekęs į jo kailį, Giedrius atsiskleidė iki šiol dar nežinomais kampais. Kaip ir Andrius Mamontovas, Mantas Jankavičius, Nomeda Marčėnaitė, Leonardas Pobedonoscevas ir kt. Visi, kurie dalyvavo, buvo labai suintriguoti ir su dideliu entuziazmu įsitraukė į žaidimą.

– Kaip suprantu, didieji darbai jau padaryti – „Livijos sanatorija“ veikia, pasaulio genijai kviečia į susitikimą vietines mūsų garsenybes, o ką šią vasarą veiks pati Livija?

– Kai dirbi mėgstamą darbą, tai ir atostogų nereikia. Taip visą gyvenimą ir gyvenu – tarp darbų, kurie suteikia didžiulį malonumą tiek bendravimo, tiek kūrybos prasme. Tačiau kai tik pajuntu, kad jau reikia persijungti, važiuoju į mūsų lietuvišką pajūrį. Už jį vasarą nieko geriau nėra.