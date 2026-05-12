Lion Ceccah pasirodys pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje

34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu.
Iš viso antradienio vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys penkiolika atlikėjų, dešimt iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą.
Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos.
Lažybininkai Lietuvos atstovui prognozuoja vietą finale.
Pirmajame pusfinalyje taip pat pasirodys Estijai atstovaujanti merginų grupė „Vanilla Ninja“ su daina „Too Epic to Be True“ ir kaimyninės Lenkijos atstovė Alicja su kūriniu „Pray“.
Latvijai atstovaujanti atlikėja Atvara dainą „Ena“ pasirodys antrajame konkurso pusfinalyje, kuris vyks ketvirtadienį.
Finalas vyks šeštadienį, jame be 20 iš pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija.
Konkurse šiemet nedalyvaus Ispanija, Airija, Slovėnija, Islandija bei Nyderlandai.
Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, taip protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos Ruože.
Ispanijos, Airijos ir Slovėnijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad išvis šiemet netransliuos „Eurovizijos“, tuo metu Nyderlanduose ir Islandijoje konkursas bus rodomas.
Favoritais laimėti konkursą laikomi Suomijos atstovai Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas (Pitas Parkonenas) su daina „Liekinheitin“. Iki šiol vienintelį kartą ši Šiaurės Europos valstybė „Euroviziją“ laimėjo 2006 metais, kai pergalę nuskynė grupė „Lordi“.
Kaip rašė BNS, pernai Šveicarijoje, Bazelyje, vykusioje „Eurovizijoje“ Lietuvos atstovai grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė šešioliktą vietą, dainų konkursą laimėjo Austrijos dainininkas JJ su daina „Wasted Love“.
Lietuva pirmą kartą „Eurovizijoje“ dalyvavo 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas su daina „Lopšinė mylimai“ užėmė paskutinę vietą, surinkęs nulį balų. Aukščiausias Lietuvos pasiekimas – šeštoji vieta 2006 metų konkurse, kurią laimėjo grupė „LT United“ su daina „We Are the Winners“.
