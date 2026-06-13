Londone iškilmingu paradu paminėtas karaliaus Karolio III gimtadienis

77-erių monarchas ir jo žmona karalienė Camilla per renginį, žinomą kaip „Trooping the Colour“, karieta važiavo The Mall alėja nuo Bakingamo rūmų iki centrinės „Horse Guards Parade“ rikiuotės aikštės – juos lydėjo šimtai gvardijos kareivių.
Kita karieta važiavo princesė Kate su savo vaikais – princu George‘u, princese Charlotte ir princu Louisu.
Princo Williamo žmona vilkėjo šviesiai mėlyną „Catherine Walker“ rūbą, o galvą dengė „Philip Treacy“ skrybėle. Tačiau karietoje nebuvo princo Williamo: jis, kaip ir jo teta princesė Anne bei dėdė princas Edwardas – karaliaus sesuo ir brolis – paradą lydėjo jodami ant žirgų.
Daliai stebėti parado susirinkusių žiūrovų ypač pasisekė: kai kurie vaikai sėdėjo tėvams ant pečių ir puikiai matė karališkosios šeimos narius. Britės Emmai McCarthy ir Sarah Fuller pasakojo, kad „Trooping the Colour“ yra viena jų mėgstamiausių dienų metuose.
„Ateiname čia kasmet ir stovime toje pačioje vietoje“, – teigė jos stočiai BBC.
Skaisčiai šviečiant saulei, daugybė smalsuolių traukė savo telefonus, kad užfiksuotų paradą. Geresnio oro tikimybė ir yra priežastis, kodėl ši šventė vyksta birželį – iš tikrųjų Karolio III gimtadienis yra lapkritį.
Minioje matėsi ir keletas monarchijos priešininkų. Pasak agentūros PA, jie savo nuomonę reiškė plakatais su tokiais užrašais, kaip „Šalin karūną“.
Karinio parado „Trooping the Colour“ tradicijos siekia XVIII amžių. „Colour“ (angl. spalva) čia reiškia vėliavą, kuri yra rodoma per paradą. Ši užduotis kasmet tenka vis kitam iš penkių karaliaus pėstininkų gvardijos pulkų.
Šį kartą tai buvo vadinamieji grenadieriai gvardiečiai (Grenadier Guards). Parade paprastai dalyvauja daugiau nei 1 tūkst. karių ir karinių orkestrų. Renginio pabaigoje procesija vėl grįžta į Bakingamo rūmus.
Be karališkosios šeimos gerbėjų tarp parado žiūrovų gali būti ir lėktuvų entuziastų. Ceremonijos pabaigoje dešimtys karinių lėktuvų praskrenda virš rūmų, o karališkosios šeimos nariai moja iš balkono.
Parado eigą Karolis III tikriausiai jau žino mintinai. Pirmą kartą šiame parade jis dalyvavo būdamas vos trejų metų – tada monarchas dar buvo jo senelis Jurgis VI. Po daugelio metų, praleistų valdant karalienei Elžbietai II, Karolis po jos mirties (2022 m. rugsėjį) šiame įspūdingame renginyje kaip karalius šiemet dalyvavo jau ketvirtą kartą.
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