Mia prabilo apie skandalingas peštynes su Bunke: Zvonkus tuo metu nieko nežinojo

Šimtai tūkstančių pelno, užsienyje perkamos vilos ir įspūdingi automobiliai vardiniais numeriais – būtent taip šiandien atrodo ryškiausių Lietuvos scenos žvaigždžių gyvenimas. Tačiau kaip viso to pasiekti? Kas už to stovi bei per kokius skandalus žvaigždėms tenka pereiti, kad viso to pasiektų? TV3 žiniasklaidos grupės dokumentinis serialas „Lietuviška scena“ atskleis šiuos užkulisius.