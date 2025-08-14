Vaičiūnas apie ESO skandalą: tokios klaidos – nepriimtinos

Trečiadienį ESO pranešė, kad netikslūs pranešimai apie tariamai viršytą nuosavų elektrinių savininkų galią buvo išsiųsti apie 80 tūkst. klientų.
„Energetikos ministerija ir aš asmeniškai dažnai sulaukiu nusiskundimų iš gaminančių vartotojų, savivaldybių ir kitų klientų dėl ESO paslaugų. Tokios klaidos, kai (…) daugiau nei pusė gaminančių vartotojų, klientų gauna klaidinančią informaciją, o jos paneigimas tuo pačiu kanalu pateikiamas tik po 12 valandų, yra nepriimtinos“, – savo feisbuko paskyroje ketvirtadienį rašo Ž. Vaičiūnas.
Situaciją, kaip netikslūs automatiniai pranešimai buvo išsiųsti, laikinasis ministras taip pat aptarė su ESO vadovu Renaldu Radvila, su juo ketina susitikti ir kitą savaitę.
„Dėkoju Renaldui už atsakomybės prisiėmimą, tačiau ESO privalo padaryti IT sistemos pakeitimus, kad tokie atvejai nepasikartotų“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
„Šios klaidos turi tapti paskata ir pamokomis kartu su institucijomis spręsti sisteminius klausimus“, – pridūrė jis.
Energetikos ministerija teigia taip pat ketinanti peržiūrėti taikomus teisės aktų reikalavimus.
Pati ESO anksčiau teigė koreguojanti procesus, kad daugiau tokia klaida nepasikartotų, o perspėjimus dėl viršytos galios, anot įmonės, tikrins specialistai.
Vyriausybė planuoja, kad gaminančių ir aktyviųjų vartotojų skaičius Lietuvoje iki 2028 m. sudarys bent 200 tūkst., šiuo metu jų yra virš 140 tūkst.
