Mirė britų aktorius Terence'as Stampas – „Supermeno“ piktadarys ir septintojo dešimtmečio dievaitis

„Liko nepaprasti jo darbai, tiek kaip aktoriaus, tiek kaip rašytojo, šis palikimas ir toliau daugelį metų jaudins bei įkvėps žmones“, – citavo „svinguojančio septintojo dešimtmečio“ dievuko šeimą žiniasklaida.
Per karjerą T. Stampas sukūrė vaidmenis daugiau nei 60 filmų, apimančią įvairius žanrus nuo Piero Paolo Pasolini filmo „Teorema“ iki George'o Lucaso „Žvaigždžių karų“. Savo magnetizmu jis žavėjo tiek meninio kino, tiek Holivudo žiūrovus.
T. Stampas gimė 1938 m. liepos 22 d. buksyro kūriko šeimoje. Jis augo Londone Antrojo pasaulinio karo metais, metė mokyklą ir iš pradžių dirbo reklamos srityje, o vėliau gavo stipendiją studijuoti dramos mokykloje.
Aktorius pelnė įvairių apdovanojimų, įskaitant „Auksinį gaublį“ 1962 m. kaip perspektyviausias naujokas už vaidmenį filme „Billy Budd“ ir Kanų kino festivalio geriausio aktoriaus apdovanojimą 1965 m. už vaidmenį filme „Kolekcininkas“.
T. Stampas taip pat buvo nominuotas „Oskarui“ ir BAFTA apdovanojimams už vaidmenį filme „Billy Budd“, taip pat antrą kartą BAFTA apdovanojimui 1994 m. už vaidmenį filme „Priscilos, dykumos karalienės, nuotykiai“.
Žinomiausias jo vaidmuo buvo generolo Zodo, piktadario trijų nusikaltėlių lyderio, 1978 m. filme „Supermenas“ ir 1980 m. tęsinyje „Supermenas II“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Christopheris Reeve'as.
